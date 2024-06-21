В каких регионах России можно воспользоваться услугой социального такси

Социальное такси — услуга, оплату которой частично возмещает государство. Это одна из мер поддержки некоторых категорий социально незащищенных россиян. Иногда эта услуга может быть бесплатной или предоставляться на благотворительных началах частными компаниями.

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Главное отличие соцтакси от обычного - место доставки пассажира. А это только социально-значимые объекты - больницы, музеи, реабилитационные центры, отделения соцзащиты, аптеки, аэропорты, дома быта и так далее.

В пресс-службе Международного Евразийскиского форума «Такси» рассказали, что по данным на апрель 2024 года социальное такси работает в 37 регионах страны. В этом списке Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская, Свердловская, Тульская, Омская, Курганская, Амурская, Тамбовская, Калужская области, ряд других краев, республик и областей.

Как правило, услуга доступна для инвалидов первой группы и детей-инвалидов; инвалидов второй группы по зрению, инвалидов второй и третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов и ветеранов ВОВ; инвалидов с онкозаболеваниями или хронической почечной недостаточностью и другим категориям. Но в каждом регионе могут быть свои перечни с учетом возраста, заболеваний, группы инвалидности. Если инвалидность поставлена человеку бессрочно, он сможет пользоваться услугой пожизненно.

Как правило, заявки и документы на оформление этой услуги подаются в районные МФЦ или ближайшее отделение соцзащиты лично или удалённо. Со списком необходимых документов можно ознакомиться там же.

Число сопровождающих нужно также уточнять. В каждом регионе на это есть свои правила. Но везде разрешено сопровождение собакой-поводырем, если она есть у заказавшего услугу.

Для вызова соцтакси можно воспользоваться либо телефоном, номер которого в каждом регионе свой, либо приложением «Социальное такси». Москвичи могут воспользоваться приложением «Московский транспорт».

Стоимость поездки будет зависеть от региона, цели поездки и льготной категории пассажира, но очевидно, что она будет ощутимо дешевле за счет участия государства.