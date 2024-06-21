В каких регионах России можно воспользоваться услугой социального такси

В 37 регионах России можно воспользоваться услугой социального такси
Социальное такси — услуга, оплату которой частично возмещает государство. Это одна из мер поддержки некоторых категорий социально незащищенных россиян. Иногда эта услуга может быть бесплатной или предоставляться на благотворительных началах частными компаниями.
Главное отличие соцтакси от обычного - место доставки пассажира. А это только социально-значимые объекты - больницы, музеи, реабилитационные центры, отделения соцзащиты, аптеки, аэропорты, дома быта и так далее.
В пресс-службе Международного Евразийскиского форума «Такси» рассказали, что по данным на апрель 2024 года социальное такси работает в 37 регионах страны. В этом списке Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюменская, Свердловская, Тульская, Омская, Курганская, Амурская, Тамбовская, Калужская области, ряд других краев, республик и областей.
Как правило, услуга доступна для инвалидов первой группы и детей-инвалидов; инвалидов второй группы по зрению, инвалидов второй и третьей группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалидов и ветеранов ВОВ; инвалидов с онкозаболеваниями или хронической почечной недостаточностью и другим категориям. Но в каждом регионе могут быть свои перечни с учетом возраста, заболеваний, группы инвалидности. Если инвалидность поставлена человеку бессрочно, он сможет пользоваться услугой пожизненно.
Как правило, заявки и документы на оформление этой услуги подаются в районные МФЦ или ближайшее отделение соцзащиты лично или удалённо. Со списком необходимых документов можно ознакомиться там же.
Число сопровождающих нужно также уточнять. В каждом регионе на это есть свои правила. Но везде разрешено сопровождение собакой-поводырем, если она есть у заказавшего услугу.
Для вызова соцтакси можно воспользоваться либо телефоном, номер которого в каждом регионе свой, либо приложением «Социальное такси». Москвичи могут воспользоваться приложением «Московский транспорт».
Стоимость поездки будет зависеть от региона, цели поездки и льготной категории пассажира, но очевидно, что она будет ощутимо дешевле за счет участия государства.