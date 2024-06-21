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Канада вслед за США и Европой введет жесткие пошлины на китайские машины

Правительство Джастина Трюдо готовит новые пошлины на электромобили китайского производства, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Страна может ужесточить политику ввоза «китайцев» вслед за США, с которыми ее тесно связывают торговые цепочки, и Евросоюзом. Принять меры просят и игроки автомобильной индустрии, однако в правительстве опасаются ответа со стороны Китая.

Канада вслед за США и Европой введет жесткие пошлины на китайские машины
© Motor.ru

По данным Статистического управления Канады, в прошлом году в страну было ввезено китайских электрокаров на 2,2 миллиарда местных долларов. Рост колоссальный: в 2022-м их стоимость составляла только 100 миллионов. Число машин выросло более чем в пять раз, на что большое влияние оказал старт поставок Tesla Model Y из Шанхая.

Канадские политики обвиняют Китай в низких стандартах трудопроизводства и использовании грязной энергии, позволяющей ему выпускать много дешевых машин. Они, а также представители автопрома, призывают Трюдо привести канадские пошлины в соответствие с американскими, чтобы не рисковать рабочими местами.

Однако некоторые опасаются ответных мер со стороны Китая, который уже начал расследования в отношении европейских товаров. Китайцев, производящих доступные для большинства электромобили, поддерживают и некоторые экоактивисты.

В мае США объявили о плане повысить ввозные пошлины на электромобили китайского производства почти в четыре раза — до 100 процентов. На прошлой неделе ЕС заявил, что увеличит их до 38,1 процентов максимум.