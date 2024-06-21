Автоэксперт объяснил, как правильно эксплуатировать двигатель в жару

Чтобы защитить двигатель автомобиля при езде в жаркую погоду, в первую очередь нужно регулярно проверять уровень и качество масла и менять его на новое в соответствии с регламентом производителя. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Во-вторых, нужно следить за объемом охлаждающей жидкости. Она предотвращает перегрев двигателя, поэтому так важно особенно в жару поддерживать ее оптимальный уровень.

Особое внимание необходимо уделить чистоте радиаторов. Если автомобиль уже пережил пару слякотных зим, то почти наверняка пространство между радиаторами охлаждения и кондиционера забито полностью смесью грязи, пуха и так далее.

При температурах до 25-30 градусов тепла это особо не заметно, хотя двигатель, а особенно АКПП, работают в гораздо более напряженном температурном режиме, чем должны.

Проблемы, как правило, начинаются при температуре выше 30 градусов: в самый неподходящий момент машина закипает со всеми возможными последующими неприятностями.

Первый признак грязных радиаторов - автомобиль начинает нагреваться не в пробках, а при движении на скоростях, когда, казалось бы, набегающий поток воздуха не должен позволять этому происходить.

Также стоит понимать, что мойка радиаторов - это не просто ополоснуть его снаружи. Это довольно объемная работа, в большинстве случаев требующая снятия одного или обоих радиаторов с последующей перезаправкой кондиционера и прокачкой системы охлаждения.

В-четвертых, в жаркую погоду рекомендую избегать агрессивного вождения (в частности, буксировки или высокоскоростной езды), так как такой стиль дает дополнительную нагрузку на двигатель и нередко приводит к его перегреву.

Кроме того, безусловным плюсом будет использование высококачественного бензина, так как топливо с высоким октановым числом снижает накопление отложений в двигателе и, соответственно, риск его перегрева.

Еще желательно умеренно использовать кондиционер - его работа повышает нагрузку на двигатель", - отметил специалист.

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