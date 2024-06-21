Все больше автосервисов массово жалуются на дефицит механиков

Специалисты отрасли отмечают, что сегодня техцентрам не хватает около 150 тысяч рабочих ежегодно, однако на рынок выходит значительно меньше сотрудников. При этом выпускники профильных учебных заведений не имеют достаточной квалификации, но запрашивают слишком высокие зарплаты, а все траты в итоге приходится перекладывать на плечи клиентов.

По предварительным данным, ежегодно в России выпускается и начинает работу по специальности порядка 50 тысяч молодых автомехаников. Однако считать их полноценными работниками нельзя, так как специалистов ещё нужно доучивать.

«Дефицит квалифицированных автомехаников, электриков и вообще любых специалистов, хорошо разбирающихся в машинах, умеющих принять, продиагностировать ее. Очень мало профильных учебных заведений, а те, которые есть, учат неосновательно. Молодёжь приходит неопытная и недоученная. Приходится обучать прямо в полях, а это не очень хорошо», — пояснила совладелица компании «Автосвита» Мария Посеницкая.



При этом сотрудники в хорошим опытом хотят получать приличную зарплату. Так, если раньше топовые механики получали, в среднем, от 100 тысяч рублей, то сегодня она достигает и 150, и даже 250 тысяч рублей.

«Топовые механики тоже хотят больше зарплату, они понимают, что могут получать больше, и либо вы их чем-то привлекаете, либо они уходят. Если загруженность сервиса большая, а механиков вы купить не можете, то готовьтесь к задержкам в работе», — подчеркнул руководитель «Автомобильной сервисной сети» Павел Филькин.



К слову, по итогам 2023 года средняя стоимость обслуживания автомобилей выросла на 23%, до 8 тысяч рублей. В 2024-ом, по оценке экспертов, цены продолжат расти.