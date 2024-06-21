Моторист объяснил, зачем греть двигатель летом

С наступлением тёплого времен года многие автомобилисты отказываются от прогрева двигателя перед поездкой. Однако моторист в беседе с порталом naavtotrasse.ru предупреждает, что даже летом необходимо уделять пару минут для холостой работы силовой установки.

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По словам механика, зимой двигатель машины прогревают, в том числе, для создания комфортной температуры в салоне для дальнейшей поездки. Однако даже летом не лишним будет уделить пару минут до начала движения и дождаться, пока обороты мотора не упадут до холостого хода. Это время необходимо для распределения моторного масла по системе.

При этом в первые 5-10 минут поездки моторист не рекомендует давать силовой установке большую нагрузку, а несколько километров стоит передвигаться в умеренном режиме. Это позволит прогреться не только двигателю, но и коробке передач. В первую очередь, речь идёт об автоматической трансмиссии, которая выходит на рабочую температуру только в движении. Впрочем, осторожнее стоит обращаться и с «механикой».

Отсутствие дополнительной нагрузки в момент прогрева агрегатов позволит продлить их срок службы, а также избавит владельца от дорогостоящего ремонта.

Ранее сообщалось, что в РФ наблюдается критический дефицит автомехаников. Специалисты отрасли отмечают, что сегодня техцентрам не хватает около 150 тысяч рабочих ежегодно, однако на рынок выходит значительно меньше сотрудников. При этом выпускники профильных учебных заведений не имеют достаточной квалификации, но запрашивают слишком высокие зарплаты, а все траты в итоге приходится перекладывать на плечи клиентов.