В РФ сократился параллельный импорт автомобилей

Доля ввезенных в Россию автомобилей по параллельному импорту в общих продажах в мае 2024 года снизилась до 8,5%. В апреле этот показатель составлял 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования. По данным аналитиков, доля практически вернулась на уровень конца 2023 года. Самыми распространенными автомобилями, которые ввозили по схеме параллельного импорта, стали машины марок Geely, Li Xiang и Toyota. Также с 36 до 40% выросла доля китайских брендов в структуре всех зарегистрированных автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Далее идут японские и немецкие марки.