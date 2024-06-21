Назван лидер на рынке «серых» машин

Доля автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту, в общих продажах снизилась в мае 2024 года до 8,5% с 11% в апреле. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

Таким образом, показатель почти вернулся к уровню ноября 2023 года (8,4%). В мае в России зарегистрировали 134,7 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Количество регистраций авто, ввезенных по альтернативным каналам, уменьшилось на 31% по сравнению с апрелем, отмечают аналитики.

В мае среди марок параллельного импорта сменился лидер. Первое место занял китайский бренд Geely, который составил 13% всех регистраций машин, ввезенных по альтернативным каналам. На втором месте оказался Li Xiang (9%), на третьем – Toyota (8%).

Также увеличилась доля китайских брендов среди всех автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, с 36 до 40%. На втором месте оказались японские марки (20%), а на третьем – немецкие (17%).

Параллельный импорт в России будет продлен на 2025 год, но список товаров сократится. Об этом недавно сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Уже в этом году из перечня могут исключить около 600 товарных позиций, и работа над этим продолжается. Источник: ТАСС