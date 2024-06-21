Страховщики назвали самые распространенные проблемы в автопутешествии

Пиковые показатели такого отдыха приходятся на лето. Специалисты рассказали, какие проблемы возникают на дорогах у любителей автомобильных путешествий.

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По данным страховой компании, от 16,4% до 20,3% от фиксируемых компанией еженедельно страховых случаев по ОСАГО происходили по пятницам и в предпраздничные дни. Объяснить это можно уровнем пробок, который перед праздниками и выходными уже традиционно достигает предельных показателей. Количество ДТП в эти дни значительно выше, чем в будни.

Смешные или трагичные видео о забывчивых, невнимательных водителях на АЗС, распространяемые в сети, отражают вторую по частоте проблему, констатируют эксперты. Ситуация, когда водитель забыл достать из бензобака топливораздаточный кран, не редкость. По итогам 2023 года 23,6% обращений по ОСАГО произошло в результате порчи автомобилистами имущества владельцев бензоколонок. Наезды на колонки и строения АЗС, повреждения «козырьков», навесов и информационных табло, отрывы забытых в горловине бака топливозаправочных кранов - самые частые причины обращений за возмещением ущерба по ОСАГО.

Еще одно важное предупреждение касается зоны действия знака «Дикие животные». Водители часто игнорируют его, а напрасно. Не все трассы, проходящие по лесным массивам, оборудованы соответствующими ограждениями. В прошлом году количество поврежденных животными автомобилей превысило отметку 600. Причем самое большое количество заявлений поступило в мае. В этом году уже зафиксировано около 200 таких заявлений. Особенно много их было зарегистрировано в январе.

Повреждение лобового стекла камнями или грузом, упавшим с впереди идущего автомобиля, - еще одна частая проблема. В этой ситуации не стоит волноваться только обладателям полисом КАСКО с полным покрытием. При обращении в ГИБДД эта неприятность будет зафиксирована как ДТП, а риск «ДТП» - основной по договору добровольного автострахования.