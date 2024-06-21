Врач объяснил опасность вождения после 70 лет

С возрастом у людей замедляются скорость реакции и принятия решений, падают острота зрения и слух, при этом уставать они начинают быстрее. Всё это, по мнению эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, серьёзно повышает риск ДТП по вине пожилых водителей.

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«Кроме того, у пожилых часто есть хронические заболевания, обострение которых может случиться прямо во время поездки. Вестибулярные расстройства, инсульт, инфаркт, гипертонический криз, внезапный приступ боли, связанный с заболеваниями суставов или костей, приводят к тому, что водитель не может вовремя среагировать на изменение дорожной ситуации. Хронические расстройства сна, нередкие в преклонном возрасте, тоже снижают концентрацию и скорость реакции. Однако подобные проблемы со здоровьем имеются не у всех людей старшего возраста, ведь само по себе старение — это не болезнь», — подчеркнула врач.



Помимо этого, в ряде случаев на вождение оказывают влияние медицинские препараты, которые вызывают сонливость, снижают концентрацию внимания или артериальное давление.

«Такой побочный эффект указывается в инструкции по применению препарата. Её нужно внимательно изучить и, если есть необходимость, регулярно употреблять это лекарство, от автомобильных поездок придется отказаться. Но, естественно, соблюдение этого правила остаётся на совести самого водителя или его родственников. Сотрудник госавтоинспекции может с помощью тестера проверить уровень алкоголя в крови, а вот концентрацию антигистаминного препарата, вызывающего сонливость — нет. Если критика и когнитивные способности сохранены, люди обычно придерживаются ограничений, указанных в инструкции по применению лекарственного препарата», — отметила эксперт.



Демьяновская также подчеркнула, что среди пожилых водителей крайне редко встречаются лихачи, старики значительно опытнее и ведут себя на дорогах осмотрительнее, практически не ездят в нетрезвом виде, тщательно оценивают погодные и дорожные условия. Помимо этого, большая часть пожилых водителей передвигается по хорошо знакомым маршрутам, что также снижает риск возникновения автомобильной аварии.