Объемы параллельного импорта машин сокращаются

В апреле 2024 года этот показатель составлял 11%, в мае уже 8,5% от общих продаж. Эксперты банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог» говорят об откате к показателям ноября 2023 года (8,4%).

© РИА Новости

Больше всего по схеме параллельного импорта в Россию поставили автомобилей брендов Geely (13% от всех регистраций), Li Xiang (9%) и Toyota (8%). Отмечен рост доли китайских машин в структуре всех зарегистрированных автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, - с 36 до 40%. Следом идут японские (20%) и немецкие бренды (17%).

Всего же в мае было зарегистрировано 134,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В сравнении с апрелем количество регистраций ввезенных в страну машин уменьшилось на 31%.

Ранее были названы автомобили, которые можно будет ввозить в Россию в 2025 году. Но в правительстве подчеркнули - чем больше будет появляться отечественных машин, тем активнее будут сужаться разрешённые модели для параллельного импорта.