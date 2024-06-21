В гоночных КамАЗах стало больше российских деталей

С 2022 года спортивный коллектив ведёт интенсивную работу по импортозамещению агрегатов. Притом некоторые компоненты будут использованы на июльской гонке: это, как выяснила редакция Quto, элементы тормозной системы, ходовой части и двигателя.

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Учитывая жаркие условия Монголии, специалисты команды постарались улучшить показатели системы охлаждения. Этого удалось достичь, притом некоторые компоненты российского производства оказались эффективнее импортных (это также касается и деталей двигателей).

Отдельной задачей было повысить плавность хода спортивного грузовика. В частности, изменениям подверглась подвеска кабины: инженерам удалось найти решение, которое улучшило плавность при движении по бездорожью, но одновременно снизило крены.

Между тем, КамАЗ разработал собственный автомат на основе «механики» ZF. Так, на дочернем предприятии «ЦФ-Кама» выпустили прототип автоматизированной 9-ступенчатой коробки передач. Стоит заметить, что исходная трансмиссия давно локализована.