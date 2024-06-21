В Яндекс Go рассказали об аренде электровелосипеда в приложении

Руководство сервиса объяснило новшество стабильным ростом интереса пользователей к индивидуальным транспортным средствам с электродвигателем.

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Теперь через раздел «Самокаты» в приложении можно арендовать электровелосипеды проката «Велобайк». Арендовать такой велосипед можно с 18 лет. Найти и забронировать его можно через приложение.

Отсканировав QR-код на самом транспорте, можно начать поездку. Стоимость минуты - 7,5 рублей. В настоящий момент предусмотрено три тарифа с учетом базовой страховки - на 60, 100 и 200 минут. Такой способ передвижения оптимально подходит для поездок средней дальности - от 3 до 5 километров.

Пользователям необходимо помнить, что электровелосипеды способны разгоняться до 25 километров в час, при этом в медленных зонах их скорость будет автоматически снижаться в зависимости от условий до 20 или 10 километров в час.

Услуга пока доступна только для жителей и гостей Москвы. Пользоваться велосипедами можно практически по всей Москве и за пределами МКАД.