Эксперт назвал запрет на езду в междурядье нецелесообразным

Двухколёсный транспорт сам по себе является самым опасным способом передвижения по дорогам, а повышенный травматизм и смертность связаны с отсутствием кузова и систем безопасности, а не с передвижением между рядами автомобилей. Так что, по мнению члена общественного совета ГУ МВД Петра Шкуматова, властям нужно не запрещать подобный способ передвижения, а чётко прописать в ПДД, когда можно или нельзя так ездить.

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По мнению эксперта, сегодня в мире нет ни одной страны, где мотоциклисты ездили бы как автомобили, не пользуясь возможностью проезда между машинами. И, если предложение сенатора будет одобрено, Россия станет первой подобной страной в мире.

«Общеизвестно, что езда на мотоцикле является, наверное, самым опасным способом передвижения по дороге. Мотоциклисты чаще попадают в аварии и, к сожалению, в несколько раз чаще погибают или получают тяжёлые травмы, но вряд ли это связано с передвижением между рядами. Это связано прежде всего с тем, что водитель мотоцикла практически никак не защищен. Даже незначительное столкновение с автомобилем приводит к падению, а если это падение на скорости, то ещё и по непредсказуемой траектории. Мотоцикл, скутер, мопед — это просто опасный способ передвижения. Но, тем не менее, за руль мотоцикла садятся все-таки взрослые люди, которые делают свой осознанный выбор в пользу этого вида транспорта. Наверное, нельзя говорить о том, что они требуют заботы о себе», — подчеркнул эксперт.



Тем не менее, ради заботы о безопасности двухколёсных участников дорожного движения, не лишним будет прописать в ПДД порядок нахождения двух транспортных средств в одной полосе движения, а также когда это возможно, а когда нет.