Эксперт рассказал, сколько россиян готовы повторно купить китайские авто

30,9% водителей, купивших машину российского производства, планируют выбрать российский автомобиль снова, сообщили в Авто.ру Бизнес. Речь, конечно же, о марке Lada. При этом около 30,8% владельцев китайских машин также готовы снова их выбрать.

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Наибольшая лояльность среди китайских марок у владельцев Tank (41,7%), Haval готовы приобрести 31,3% респондентов, Changan – 27,3% и Geely – 25,6%. Далее по уровню лояльности идут немецкие (12%), корейские (11,7%) и японские бренды (10,4%). С пробегом Среди подержанных автомобилей немецкие бренды все еще востребованы, несмотря на сложности с их обслуживанием: 37,6% водителей возвращаются к ним. Наибольшей лояльностью пользуются марки BMW (50,9%), Mercedes-Benz (46,8%) и Audi (38,3%).

Японские машины с пробегом повторно готовы купить 29,1% автомобилистов, причем Toyota является лидером среди них с лояльностью 40,3%. Среди владельцев подержанных машин самой высокой лояльностью обладает бренд Lada – 64% покупателей готовы снова выбрать эту марку.

Около 26,5% владельцев подержанных китайских машин хотят снова выбрать китайский бренд, хотя ни один из них пока не попал в топ-5 самых лояльных автомобилей. Владельцы машин возрастом до 7 лет все менее охотно с ними расстаются. В частности, объясняется это тем, что в условиях высоких кредитных ставок и цен они не хотят менять относительно новые европейские и корейские машины на китайские.