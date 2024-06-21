Автоюрист Дмитрий Славнов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею о создании в России электросамокатной полиции, выступив в поддержку соответствующей инициативы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением создать электросамокатную полицию для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), передавал ТАСС. Парламентарий считает, что подразделение могло бы возникнуть по аналогии с существующей туристической или водной полицией.

Средства индивидуальной мобильности очень плотно вошли в нашу жизнь. Запрещать их, как в Париже, у нас не будут. Но, конечно, за водителями СИМ нужен контроль. Расположенные на дорогах или во дворах камеры с этим не всегда справляются. Поэтому ряд сотрудников ГАИ, возможно, действительно стоит наделить новыми полномочиями, выдать им свои средства индивидуальной мобильности, чтобы они патрулировали места скопления людей – площади и улицы возле станций метро, парки и так далее. Такие сотрудники смогли бы заниматься и нарушениями автомобилистов, и нарушениями водителей СИМ. Да, у нас уже есть, например, мотобаты, которые занимаются и машинами, и мотоциклами, но мотоциклист не может проехать там, где проедет человек на СИМ. Кроме того, при реализации инициативы райдеры, владельцы СИМов будут понимать, что есть представители органов правопорядка, которые могут их догнать, остановить и выписать штраф. Культура вождения тогда уже будет прививаться на подсознании, тогда они будут стараться нарушать правила как можно меньше. Дмитрий Славнов Автомобильный эксперт, автоюрист

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что наряду с созданием электросамокатной полиции в России следует ввести категорию прав для водителей СИМ.

«Это нужно, чтобы у райдеров была ответственность. Они должны понимать, что могут лишиться этих прав в случае нарушений. Если у человека нет прав, то и терять ему нечего. Допустим, если райдер сейчас собьет пешехода, то он уедет с места происшествия и подумает, мол, надут так – найдут, заплачу штраф, а если не найдут – то вообще все прекрасно. Однако при введении категории для водителей СИМ таких райдеров будут просто лишать прав, и система будет работать», - считает специалист.



Ранее сообщалось, что с 22 по 23 июня Госавтоинспекция проведет в Москве рейд по профилактике нарушений ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов и велосипедов.