В России запустят продажи кроссоверов Forthing T5 по цене 1,9 млн рублей

В России скоро будут запущены продажи китайских кроссоверов Forthing T5. Машины собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Как сообщает официальный дистрибьютор марки компания Ixen Motors Rus, стоимость автомобиля составит 1,9 млн рублей.

В качестве конкурентов для новинки называют кроссоверы Geely Coolray и Haval Jolion. Однако по своим габаритам Forthing T5 превосходит всех своих конкурентов. У кроссовера подвеска типа McPherson спереди и независимая многорычажка сзади.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 144 лошадиные силы. В паре с двигателем работает шестиступенчатый классический автомат. Привод только передний. В оснащение входят подогрев передних кресел, русифицированная мультимедийная система, камера заднего вида и датчик парковки сзади. Напомним, бренд Forthing принадлежит китайскому концерну Dongfeng.