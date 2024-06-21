В ГАИ объяснили значение наклеек с рыбами и сбитыми бабушками

Представитель ГАИ рассказал о значении накеторых наклеек на машине. Часто на машинах можно увидеть наклейки с разными изображениями - от животных и популярных киногероев до... сбитых бабушек. Очевидно, такое украшательство имеет особое значение для автовладельца.

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Рыба по-гречески звучит как «ihtis», что можно расшифровать как аббревиатуру греческой фразы «Иисус Христос Божий Сын Спаситель». Во все времена рыба для православного человека была символом крещения и напоминанием о чуде умножения хлебов и рыбы, совершенном Иисусом Христом. В 70-х годах прошлого века изображение «рыбы Иисуса» было очень популярно среди молодых протестантов и католиков. Его часто вешали на бамперы машин. Когда в наши дни на автомобиле есть такая наклейка, это не значит, что ее владелец - верующий человек. Бывает, что машина была куплена в таком виде, и новый владелец ее просто не удалил.

На некоторых автомобилях можно увидеть акулу. Она является символом бренда Paul & Shark, который производит люксовую одежду для любителей яхтенного спорта. Наклейка всегда идет в подарок к купленным вещам, и некоторые приклеивают ее на машину.

Что касается изображений известных людей, тут все просто. Если это спортсмены, то так можно показать увлечение каким-то видом спорта или фанатское признание определенного спортсмена. Такая же история с изображением некоторых звезд Голливуда.

История с наклейками со сбитыми бабушками уже стала легендой. Около 10 лет назад питерским Клубом любителей автомобилей MINI была выпущена целая серия изображений в качестве шутки на 1 апреля. Сейчас такие наклейки можно встретить на старых автомобилях. Считается, что они обозначают не самого адекватного водителя.