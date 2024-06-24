Toyota и Volkswagen устроили распродажу из-за низкого спроса

В Китае есть Праздник шоппинга, который также известен под цифрой 618 и отмечается 18 июня. В честь этой даты продавцы делают щедрые скидки. Другими словами, есть ещё одна "Чёрная пятница". Так случилось, что ровно в этот момент в КНР ощутимо подешевели модели Toyota и Volkswagen, но скидки, пишут китайские издания, вряд ли связаны с Днём шоппинга.

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Стартовая цена на Toyota Corolla до великих скидок составляла 116 800 юаней (1,35 млн рублей), теперь дилеры предлагают автомобиль по цене от 79 800 юаней (около 920 тысяч рублей). Аналогичное щедрое предложение сделали по Camry: прайс снижен со 171 800 юаней до 149 800 юаней (с 1,98 до 1,73 млн рублей). Причём дилеры могут снизить цену ещё, пишет Autohome.com.cn.

Щедрость объясняется хромающим спросом: в мае на крупнейшем мировом рынке было продано лишь 7693 единицы Toyota Corolla. Тираж Camry немногим больше - 8681 авто.

Также большие скидки предоставляет Volkswagen. Например, купить седан Sagitar можно дешевле на 40 тысяч юаней - за 85 тысяч (980 тысяч рублей). Однако дело в данном случае не в том, что модель не пользуется спросом, а в попытках поскорее расчистить склады в ожидании обновлённой версии. Аналогичная ситуация с Volkswagen Magotan, который стоит теперь не 211 900 юаней (2,44 млн рублей), а всего 131 900 юаней (1,52 млн рублей).

Ситуация напоминает начало весны в России, когда дилеры объявили большие скидки на покупку автомобилей 2023 года выпуска.