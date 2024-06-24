Тест-драйв нового BMW X3: сверхглубокая модернизация

Баварский автопроизводитель представил новое поколение среднеразмерного кроссовера BMW X3. «Под кожей» он сохранил прежнее шасси и уже известные агрегаты — впрочем, сильно доработанные. Но по виду об этом догадаться невозможно: у кроссовера новая внешность в духе пятой серии в кузове G60, ни на что не похожий интерьер и бортовая электроника нового поколения — с более продвинутыми ассистентами водителя и современной мультимедиа-системой. Где появились даже игры!

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Х3 для компании BMW — одна из ключевых моделей. В прошлом году она оказалась самым продаваемым автомобилем марки: в мире было реализовано свыше 350 тысяч кроссоверов. И это даже несмотря на почтенный возраст — машина уходящего поколения была представлена ещё в 2017 году. А в общей сложности за двадцать лет было продано свыше 3,5 млн кроссоверов трёх поколений.

Новый стиль

По дизайну новинка с индексом G45 не имеет ничего общего со своим прародителем: здесь всё в русле нового стиля BMW. Причём получилось даже более спорно, чем у других моделей новой волны — крупные «ноздри» с сочетанием вертикальных и диагональных планок (как на BMW первой серии), будто оплавленные боковины без ясной формы, раскосые фары с L-образными ходовыми огнями, утопленные дверные ручки и узкие задние фонари с T-образной графикой. Из нынешних моделей BMW это ближе всего к новой «пятёрке» (G60) и кроссоверу X1. А М-версию легко опознать по второй паре «ноздрей» в бампере — нижний воздухозаборник разделён надвое вертикальной перемычкой.

Проведена большая работа над аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления удалось снизить до 0,27. Ради этого днище сильнее закрыли щитками (прикрыв большую часть выхлопной системы), добавили дефлекторы под задней подвеской, использовали колёса AirPerformance обтекаемого дизайна и дефлекторы на задних стойках, а также более плотные жалюзи в радиаторной решётке. На версии X3 M50 xDrive ещё использованы каналы AirCurtain по углам переднего бампера.

Старая основа

С технической точки зрения, четвёртое поколение — это глубокая модернизация предыдущей модели образца 2017 года. Что понятно даже по габаритным размерам: они изменились чисто символически. Колёсная база практически та же — 2865 мм (+1 мм). Длина выросла до 4755 миллиметров (+34 мм), ширина — до 1920 миллиметров (+29 мм), а высота чуть уменьшилась (1660 мм, минус 25 мм).

© BMW Group

© BMW Group

Разумеется, в основе всё та же платформа CLAR с продольным расположением силового агрегата и основным задним приводом. Официальные спикеры концерна говорят о новой конструкции подвесок с изменённой кинематикой, но по иллюстрациям видно: подрамники если и изменились, то этого не заметно; а схема подвесок осталась точно такой же (хотя в нюансах они наверняка отличаются). Спереди используются стойки Макферсон с двумя рычагами на колесо, сзади — пятирычажная схема.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Упоминается и новый рулевой механизм с электроусилителем EPS APA. Но с ним ситуация непонятная: ведь такую рейку с приводом от электромотора через ремень с шариковой гайкой используют на BMW ещё с 2011 года. И последние годы ей на смену приходил более совершенный механизм «double pinion» с двумя шестернями на рейке, дающий лучшее чувство руля. Именно такая рейка ставилась на четырёхцилиндровые версии предыдущего X3, тогда как механизм APA полагался только шестицилиндровым машинам из-за их более тесного моторного отсека. Теперь же усилитель с ремнём будет ставиться на все варианты «икс-третьего».

Спортивный характер

В BMW обещают, что по характеру X3 нового поколения — самый спортивный в истории модели. На это работает изменённая кинематика подвески с увеличенной колеей (+16 мм спереди и +45 мм сзади) и увеличенным развалом передних колёс; более жёсткие крепления рычагов передней подвески; «короткая» рейка; жёсткие стойки стабилизаторов и их опоры; ряд хитростей с эластокинематикой подвески. А ещё усиленный кузов с целым набором распорок спереди и сзади. Стабильности на прямой способствует увеличенный на 19% кастор передних колёс. При всём при этом обещают и улучшенный уровень комфорта.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Пневмоподвески не было раньше, не появилась она и теперь. Помимо стандартного шасси можно заказать «М-пакет» с более жёсткими пружинами и амортизаторами, и более толстыми стабилизаторами — либо выбрать адаптивную подвеску с электронным управлением. На топ-версии X3 M50 xDrive штатно используется спортивная подвеска, но по заказу можно выбрать адаптивную M-подвеску. Есть и ещё пара важных отличий M-версии: это рулевая рейка с переменной нарезкой и активный М-дифференциал на задней оси.

Миллер и гибрид

Силовые агрегаты фундаментально остались прежними — использованы моторы модульного семейства B48/B58 (бензиновые) и B47 (дизельные). Но набор модификаций радикально сокращён. Раньше для Х3 предлагалось шесть бензиновых двигателей, пять дизелей плюс ещё подзаряжаемый гибрид: итого двенадцать вариантов силового агрегата.

Теперь же осталось всего четыре варианта: два бензиновых — двухлитровая «четвёрка» и трёхлитровая «шестёрка»; один четырёхцилиндровый дизель с двумя турбинами; а ещё подзаряжаемый гибрид. Впрочем, летом 2025 года обещают добавить мощный шестицилиндровый дизель. Потом наверняка появится и флагманская версия Х3 M. Заодно в BMW тихо избавились от начальных версий X3 с задним приводом и ручной коробкой передач: отныне все машины только полноприводные, с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.

© BMW Group

Причём оба бензиновых двигателя серьёзно переделаны: на них реализовали экономичный цикл Миллера, пересмотрели форму камеры сгорания и впускных каналов, оптимизировали систему впрыска и зажигания, изменили фазы газораспределения. Кроме того, ввели отключаемые толкатели на выпускных клапанах и фазовращатели eVANOS с электрическим актуатором. А шестицилиндровый М-вариант получил новый, более прочный коленвал и поршни с масляными каналами для охлаждения.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Пока самая мощная версия — это X3 M50 xDrive, заменившая X3 M40i xDrive. Мощность бензиновой трёхлитровой «шестёрки» выросла с 360 до 381 лошадиных сил, плюс ещё 18 сил от электромотора, встроенного в трансмиссию. Такой кроссовер набирает 100 км/ч за 4,6 секунды (-0,2 с), его скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Двухлитровый турбомотор теперь развивает 190 сил — в сумме с гибридным довеском отдачу силовой установки довели до 208 лощадиных сил (против 181 л.с. ранее). Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, при этом расход топлива составляет 6,9–7,6 л/100 км.

© BMW Group

Дизель тоже подвергся апгрейду: доработан турбонаддув, система впрыска common-rail и система рециркуляции выхлопных газов EGR. Он теперь выдаёт 197 лошадиных сил (+7 л.с.), и ещё 11 сил прибавляет 48-вольтовый стартер-генератор (он установлен спереди, и приводит коленвал через ремень). Разгон до 100 км/ч — 7,7 секунды. Расход топлива составляет 5,8–6,5 л/100 км.

Сильно переделан подзаряжаемый гибрид. Двухлитровый турбомотор стал лишь чуть мощнее (190 лошадиных сил против 184 сил прежде), а вот отдачу электромотора, встроенного в трансмиссию, нарастили почти вдвое — со 109 до 184 сил. Правда, совокупная максимальная мощность бензо-электрического агрегата почти не изменилась: 299 лошадиных сил (+7 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Кроме того, значительно увеличили ёмкость тяговой батареи — с 12 до 19,7 киловатт-часов, что позволило довести запас хода на электричестве до 81–90 километров. Аккумуляторы размещены под задним диваном, вытеснив бензобак в багажник: из-за этого пространство для груза у гибрида на 110 литров меньше (460 литров против 570 на обычных машинах). Средневзвешенный расход топлива по стандарту WLTP c заряженной батареей составляет 0,9–1,1 л/100 км, с разряженной — 7,2–7,9 л/100 км.

Электронные помощники

На борту есть передний радар дальнего обзора, добивающий на 300 метров, пара радаров ближнего обзора по углам переднего бампера, камера под лобовым стеклом для распознавания объектов, два радара сзади. И хотя набор сенсоров не изменился, сами электронные ассистенты сделали большой шаг вперёд. Новому X3 доступен адаптивный круиз-контроль с распознаванием светофоров, система удержания в полосе, автоматическая смена полос. А подсистема предотвращения столкновений теперь распознает не только пешеходов и велосипедистов, но также самокатчиков и мотоциклистов — в BMW говорят, что они заметно превзошли требования NCAP 2023. Интересно, что гибридная силовая установка теперь учитывает данные навигации об уклонах, подъёмах и поворотах, чтобы эффективнее использовать рекуперативное торможение.

А в опциональном пакете Parking Assistant Professional доступен продвинутый ассистент парковки, который способен ориентироваться на разметку и бордюр (а не только окружающие автомобили), а также запоминать до десяти манёвров за раз.

Бортовые развлечения

Полностью новый интерьер — спорный, но уж точно ни на что не похожий: ни на «пятёрку» нового поколения, ни на показанный недавно BMW первой серии. В первую очередь, внимание привлекают световые «крылья» на обшивках дверей — контурная подсветка, обрамляющая боковые воздуховоды и сенсорные пульты.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Физических кнопок практически нет — повсюду сенсоры: например, встроенные в светодиодную полосу BMW InteractionBar по центру передней панели. И лишь на спицах руля можно найти тактильные клавиши (да ещё барабанчик для регулировки громкости на центральном тоннеле). Уже привычный для нас нефиксируемый рычаг селектора трансмиссии заменили на крохотный курок.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Руль заимствован от машин пятой серии: он неожиданно для BMW двухспицевый, причём неправильной многоугольной формы. А вот покупатели флагманской М-версии получат привычную круглую баранку c тремя спицами (хоть и подсечённую снизу).

В базе новый BMW X3 оснащен спортивными креслами с отделкой кожзамом, с электроприводом и подогревом. За доплату — отделка салона кожей Veganza или Merino, а также покрытие передней панели и верха дверей из высококачественного вторсырья.

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

© BMW Group

Единый блок экранов без козырька объединяет щиток приборов (12,3 дюйма) и дисплей медиасистемы (14,9 дюйма). Последняя работает под управлением операционной системы BMW OS 9 на основе Андроида, поддерживает обновление «по воздуху» и установку сторонних приложений. Как и на машинах пятой серии, для неё предусмотрена шайба iDrive на центральном тоннеле: на младших моделях такой роскоши нет. При заказе опции BMW Live Cockpit Professional покупатель получает проекционный дисплей и навигацию с дополненной реальностью.

© BMW Group

Среди доступного софта в рамках пакета BMW Digital Premium — онлайн-навигация, разные стриминговые приложения (например, Spotify), доступ к медиа-платформе DTS AutoStage Video Service (конечно, пользоваться ей можно только на стоянке), софт для онлайн-оплаты стоянок и даже целый набор игр на платформе AirConsole. А, например, в Германии будут доступны приложения новостной службы Tagesschau и популярного видео-сервиса JOYN.

Рыночные перспективы

Машины нового поколения первыми поступят в продажу в США и в Европе: по плану, это произойдёт в четвёртом квартале этого года. Собирать кроссоверы будут на заводах в американском Спартанбурге и африканском Росслине, причём подключаемые гибриды будут поставляться по всему миру исключительно из ЮАР. Позже сборку нового кроссовера организуют и в Китае — для нужд локального рынка.

Цены уже известны: в Германии базовый кроссовер стоит от 57900 евро, а за версию M50 просят минимум 82500 евро. А вот купеобразный BMW X4 отправлен в оставку — его заменит выросший в размерах BMW X2.

Также исчезнет электрическая версия под названием BMW iX3, выпускавшаяся в Китае. Ведь то была откровенно компромиссная машина: по сути, обычный X3, который конвертировали на электротягу (причём только с задним приводом). Ей на смену придёт независимая модель по мотивам концепт-кара BMW Vision Neue Klasse X, которую изначально проектировали как электромобиль. /m