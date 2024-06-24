Всемогущий LFA: 8 фактов о крутом и малоизвестном Lexus

До начала нулевых премиальный тойотовский бренд не ассоциировался с экстремальными спортивными моделями. Прерогативой были комфортабельные седаны, гран-турер SC и техника внедорожного толка. Но в один прекрасный момент из тихой заводи подали голос инженеры-бунтари. Им страсть как хотелось видеть в фирменной гамме нечто по-настоящему быстрое, сопоставимое с лучшими мировыми образцами. В данном случае «провокатором» выступил конструктор Харухико Танахаси. Его идею поддержал многоопытный тест-пилот Хирому Нарусе, по трагическому стечению обстоятельств погибший за рулем суперкара…

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Начало разработки и концепт-кар

«Отряд энтузиастов» сумел убедить высшее руководство концерна Toyota в необходимости неслыханной машины, и летом 2003 года для испытаний подготовили первый прототип проекта с кодовым обозначением TXS. Позже закамуфлированные снаряды утюжили автодром Нюрбургринг, где производители часто учат хорошим манерам перспективные модели.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

На примерный облик суперкупе намекнул представленный на Детройтском мотор-шоу 2005 года концепт LF-A. Из-за минимальной, скупой на подробности деталировки его правильнее считать этаким наброском, мимолетным взглядом. Экспериментальный Lexus не разменивался по мелочам и доносил до зрителя два важных момента — будущие пропорции и очертания, а также переднемоторную компоновку.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Несколько лет спустя выкатили второй, более проработанный концепт и даже расщедрились на версию с кузовом родстер. Увы, в серийное производство она так и не попала.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Кто такой Хирому Нарусе?

Перед тем, как разобрать анатомию LFA, позвольте представить вам выдающегося человека, сыгравшего в проекте ключевую роль. Нарусе-сан родился в 1942 году и в 1963-м был принят в Toyota Motor Corporation на должность механика. В дальнейшем он участвовал в разработке легендарного спорткупе 2000GT второй половины шестидесятых, Celica, MR2, Supra и других знаковых машин. Кроме того, возглавлял гоночную команду Toyota Motorsports, которая выступала в состязаниях на знаменитых треках, включая Нюрбургринг и бельгийский Спа-Франкоршам.

© WOLFGANG GRUBE / TOYOTA

После напряжённых испытаний LFA Хирому Нарусе вспоминал: «Когда мы гоняли в Нардо, Италия, я думал, что, возможно, не вернусь в Японию живым. Целью «теста» являлась оценка выносливости автомобиля на скорости 200 миль в час (свыше 320 км/ч) в течение длительного периода времени. Заезд проходил в темноте, на трассе отсутствовало освещение, плюс на меня вылетали птицы. А представьте, если лопнет шина. Мы построили окончательный LFA посредством такого рода тестовых заездов».

Двигатель, шасси и кузов

Одна из ключевых фишек LFA — мотор. Прежде всего, особенным его делает конфигурация. Инженеры предпочли распространённым V8 и V12 сравнительно редко встречающуюся схему V10. Напомним, ей могут похвастаться немногие шедевры того периода. В первую очередь, Dodge Viper, Lamborghini Gallardo, Audi R8 и BMW M5 (E60). Созданный в тесном сотрудничестве с Yamaha агрегат 1LR-GUE получился очень высокооборотным и с пронзительным, буквально «формульным» голосом. Пиковые 560 л.с. в шаге от головокружительных 9000 об/мин, 480 Нм — при 6800 об/мин. Среди особенностей компактные размеры, система смазки с сухим картером, фазовращатели Dual VVT-i.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Lexus не стал гулять на все деньги и отверг среднемоторное расположение по настоянию Нарусе-сана. Многоопытный тест-пилот отстаивал размещение V10 спереди со смещением в пределы колесной базы из-за, скажем так, более дружелюбного поведения шасси по отношению к водителю. Чтобы упростить процесс взаимодействия с яростным двигателем применён шестиступенчатый «робот» Aisin, а не механическая коробка передач. Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади многорычажка. Тормоза карбон-керамические.

Динамика

Стандартный LFA снаряжённой массой 1480 кг способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды, его максимальная скорость — 325 км/ч. Ускорение очень эмоциональное — не забываем, что от «голоса» V10 по коже бегут мурашки, а волосы стремятся встать дыбом. Интересно, что идентичным темпераментом обладает полноприводный среднемоторный Lamborghini Gallardo LP560-4 с мощностью как у «Лексуса».

© Lexus

Трагическая авария

К великому сожалению, история Lexus LFA неразрывно связана с ужасной катастрофой и гибелью одного из его создателей. 23 июня 2010 года Нарусе ехал на прототипе спецверсии Nurburgring Package в окрестностях Нюрбургринга. Неожиданно суперкупе выехало на полосу встречного движения и врезалось в BMW 3 серии. Испытатель скончался от полученных травм. Ему было 67 лет. Компания потеряла выдающегося сотрудника, а её босс Акио Тойода своего хорошего друга…

Nurburgring Package

Экстремальный LFA для покорения одного из самых прославленных и опасных автодромов мира отличается от стандартного купе форсировкой до 571 л.с. Роботизированная КП позволяет выбрать один из семи режимов — от условно вальяжного, когда смена ступеней происходит за секунду до боевого, с ударным переключением примерно за 0,15 секунды.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Подвеска изменена под специфику работы на Нюрбургринге с уменьшением дорожного просвета на 10 мм. Досталось и аэродинамике карбонового кузова: она дополнена передним сплиттером, канардами и антикрылом.

Насколько быстр LFA?

Гонки от светофора до светофора — слишком банальное развлечение для технически сложного суперавтомобиля. Вотчина LFA — виражи гоночных треков, где он очень хорош. В списке достижений Nurburgring Package на одноименной трассе числятся два результата: 7 минут 34 секунд (заезд проводило издание Sport Auto) и гораздо более впечатляющие 7 минут 14,64 секунд, которые записал на свой счет гонщик Акира Иида. Для сравнения, Lamborghini Aventador SuperVeloce LP750-4 прошел маршрут за 7 минут 15 секунд.

© Lexus

Тираж

Имиджевый эксклюзивный LFA попросту не мог быть сколько-нибудь многочисленным. Компания выпустила 500 экземпляров, из которых 64 — это Nurburgring Package.