Honda Prelude 2001 года с пробегом 7880 км продали по цене новой BMW 5 серии

Цены на спортивные японские автомобили 1990-х и начала 2000-х годов за последние годы взлетели до небес. Это относится к Honda Prelude 2001 года, которая только что была продана на аукционе за 60 000 долларов (5,3 млн рублей). Причём это даже не Type R!

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Пробег автомобиля составляет всего 7880 км. Совершенно очевидно, что автомобиль находится в идеальном состоянии, ведь на нём практически не ездили.

По современным меркам его салон выглядит устаревшим, но в список опций входит круиз-контроль, люк в крыше и шестидисковый CD-чейнджер.

Он оснащён атмосферным 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda H22A4 мощностью 200 л.с. и 212 Нм крутящего момента. С ним в паре работает пятиступенчатая механическая коробка передач, вращающая передние колеса.

Хотя у автомобиля нет дифференциала повышенного трения или полноуправляемого шасси, как у других Prelude того времени, у него есть система активной передачи крутящего момента, которая действует как базовая форма векторизации крутящего момента.