Honda Prelude 2001 года с пробегом 7880 км продали по цене новой BMW 5 серии

Капсула времени: Honda Prelude 2001 года с минимальным пробегом продали за 60 тысяч доллларов
Цены на спортивные японские автомобили 1990-х и начала 2000-х годов за последние годы взлетели до небес. Это относится к Honda Prelude 2001 года, которая только что была продана на аукционе за 60 000 долларов (5,3 млн рублей). Причём это даже не Type R!
Пробег автомобиля составляет всего 7880 км. Совершенно очевидно, что автомобиль находится в идеальном состоянии, ведь на нём практически не ездили.
По современным меркам его салон выглядит устаревшим, но в список опций входит круиз-контроль, люк в крыше и шестидисковый CD-чейнджер.
Он оснащён атмосферным 2,2-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda H22A4 мощностью 200 л.с. и 212 Нм крутящего момента. С ним в паре работает пятиступенчатая механическая коробка передач, вращающая передние колеса.
Хотя у автомобиля нет дифференциала повышенного трения или полноуправляемого шасси, как у других Prelude того времени, у него есть система активной передачи крутящего момента, которая действует как базовая форма векторизации крутящего момента.