Сколько автомобилей продали в мире с начала 2024 года

Статистику публикует «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании GlobalData. За пять месяцев 2024 года объем глобального рынка новых автомобилей составил 34,8 миллиона единиц, что на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. А в мае было продано 7,225 миллиона машин, и это соответствует росту на один процент по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Мировой лидер по объемам продаж новых автомобилей — Китай. В этой стране в последний месяц весны реализовали почти 1,95 миллиона машин, при этом рынок идет на спад: -2,3 процента по сравнению с маем предыдущего года. На втором месте США, где в мае продали 1,439 миллиона автомобилей — на 6,4 процента больше, чем годом ранее.

За тот же месяц в Западной Европе купили 1,12 миллиона (-2,2 процента), а в Восточной Европе — 387,2 тысячи штук, что соответствует росту на 15,4 процента. Аналитики «Автостата» отмечают, что такой результат стал возможен благодаря продолжающемуся восстановлению спроса в России, а также высоким продажам в Турции, которые в мае увеличились на 10 процентов, до 100 тысячи машин.

Еще 309,4 тысячи машин продали в Японии (-4,5 процента) и 215,9 тысячи — в странах Южной Америки, где наблюдается рост рынка на 5,8 процента к результату прошлого года. 161,3 тысячи автомобилей купили канадцы (-1,5 процента) и 138,8 тысячи машин продали в Южной Корее (1,5 процента).

Что же касается упомянутого российского рынка, то в мае, по данным «Автостата», у нас продали 127,17 тысячи новых легковушек, и это на 76,2 процента больше, чем в том же месяце 2023 года. Лидерство с огромным преимуществом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в конце весны пришлось 31,5 процента продаж, что в количественном выражении составляет 40 065 проданных машин.