Ford выплатит 56 млн долларов неудачливому водителю

В США достигнут промежуточный итог по громкому процессу: жительница Колорадо Лорелл Томпсон выиграла дело против автогиганта. Концерн Ford обязали выплатить в пользу американки 56 575 000 долларов, а ещё 45 миллионов долларов составит штраф в доход государства. Власти посчитали, что в серьёзных травмах госпожи Томпсон в декабре 2016 года виновата неисправность автомобиля.

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Инцидент неоднозначный: 27 декабря 2016 года американка зацепила почтовый ящик и собиралась осмотреть повреждения. Выходя из своего Ford Expedition 1998 года выпуска, Лорелл Томпсон подскользнулась и упала на спину прямо под левое переднее колесо. В этот момент внедорожник неожиданно поехал назад, переехал через ногу женщины и сломал большую берцовую и малую берцовую кости.

Истец утверждала, что Ford знал о дефекте трансмиссии внедорожников Expedition: подобные проблемы возникали на других моделях ещё в 1980-е годы. Автогигант настаивал, что Лорелл Томпсон забыла перевести селектор автомата в режим паркинга и неудачно упала под машину по собственной небрежности. Представить «голубого овала» заявил журналистам, что Ford «уважает решение суда», но полагает, что вердикт не подкреплён доказательствами.

Юристы Ford рассмотрят возможность подачи апелляции, ведь решение суда означает, что автогиганту придется расстаться с сотней миллионов долларов! Интересно, что Ford хотел перенести дело в свой штат Мичиган, но в итоге процесс прошёл в Колорадо — по месту проживания истца.