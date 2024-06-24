Представлен Madusan EV - первый электромобиль из Северной Кореи

Северная Корея печально известна своим авторитаризмом, ненавистью к западным странам и закрытыми границами, из-за которых практически невозможно ввезти что-либо в страну или вывезти из нее. Но если есть желание, то есть и возможность!

© Carakoom

Недавно местные СМИ со всей помпезностью представили первый электромобиль из Северной Кореи — Madusan EV. Он быстрый, комфортный, инновационный, стильный, современный (продолжите ряд восторженных эпитетов сами) электромобиль. Но это всё — полнейшая чушь и враньё на вранье!

Во-первых, первый электромобиль из Северной-Кореи — это просто BYD Han из Китая. Во-вторых, официальный запас хода (который указывает на своём сайте BYD) составляет 660 километров, а не 720 км, как показано в рекламном ролике.

Ну а третье, северокорейский «автопроизводитель» даже не додумался установить свой шильдик спереди: вместо этого вы увидите бегающий по экрану тёмный прямоугольник, закрывающий логотип BYD.

Неудивительно, что китайские электромобили добираются до Северной Кореи, учитывая тесные политические и (хотя и односторонние) торговые отношения, которые существуют между двумя странами. Эти автомобили поступили через импортно-экспортную компанию.

В частности, по данным The Korea Herald, через Мадусанскую экономическую федерацию, которая позиционирует себя как северокорейская внешнеторговая организация, созданная в 2018 году и занимающаяся управлением энергетикой и ресурсами, производством смартфонов и другой подобной деятельностью.

Иными словами, автомобили были импортированы из Китая и отправлены в КНДР. Неясно, кто их купит, учитывая, что средний человек едва может позволить себе жить и что только половина населения имеет доступ к электричеству, не говоря уже о быстрых зарядных устройствах постоянного тока.

Некоторые могут пробиться к партийным лидерам, но, судя по тому, что мы видели в прошлом, они, возможно, предпочтут придерживаться своих старых внедорожников Toyota и седанов Mercedes-Benz.