Машина-мечта или полный провал? Что говорят владельцы о Tank 300

Портал Quto рассказал об эксплуатации Tank 300. Уставшим от кроссоверов посвящается! Tank 300 — это настоящий вездеход с соответствующей внешностью и конструкцией. Он построен на рамном шасси, имеет задний неразрезной мост, подключаемый полный привод типа парт-тайм или систему с многодисковой муфтой отбора тяги на переднюю ось, а также понижающую передачу. Двигатель — двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 220 л.с. Коробка передач восьмиступенчатая автоматическая.

© Quto.ru

Также бывает гибрид с 245-сильным бензиновым агрегатом. О том, какового жить с автомобилем рассказывают владельцы-«танкисты» на площадке auto.ru. Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Дизайн и комфорт

Отзывов о «трёхсотом» пока немного. Тем не менее, они дают представление о том, что ждёт хозяев как минимум на начальной стадии эксплуатации. Многим машина нравится. О надёжности поговорим в следующий раз, когда по данному пункту наберётся соответствующая статистика.

© Tank/Great Wall Motors

«Визуал: внедорожник с неокрашенным бамперами, квадртаными колесными арками и дорожным просветом аж 22,4 cм. Нравится, что она одновременно не маленькая и не большая. При этом салон габаритный: и спереди, и сзади много места. Множество толковых функций-помощников. Конечно же, есть вентиляция, подогрев сидений и даже функция массажа) Да и много чего крутого, та же премиум аудиосистема. Такой бюджетный гелик, ибо «интерьер» похож на новенький мерс. Те же 2 монитора, да и другие сходства) Как говорится, кто знает, тот знает», — восторгается Виктор Лазарев.

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

«В интернете много отзывов об автомобиле, в принципе лютого негатива не ловил, хотя это даже редкость у тачек. Мне зашел этот китаец даже внешкой, вроде и брутальный, а вроде и легкий дизайн. И не сказать что футуристично, но с замахом на новое веяние. Крутая штука «прозрачный капот», зацепила фишка. Едешь вроде и в крытом авто, а небо видно, прям услада для глаз», — рассказывает Илья Максимов.



© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

Георгий высоко оценивает работу художников и эргономистов: «У Tank 300 впечатлил его стильный и смелый дизайн, который действительно выглядит свежо и современно. Однако, несмотря на яркую внешность, Tank 300 предлагает еще больше преимуществ. Tank 300 также оснащен разнообразными внедорожными функциями, предоставляя различные режимы вождения и уникальную функцию «танкового поворота». В современном салоне Tank 300, где внимание к деталям просто поражает, доступны не только вентиляция сидений и массаж, но и множество других удобств, делающих каждое путешествие комфортным и приятным».

© Tank/Great Wall Motors

Кстати, если вы думаете, что речь идёт о хлипком и не пойми как слепленном «китайце», то это не так. Послушайте мнение Николая:

«Салон выполнен качественно, бомбовски смотрится фиолетовая подсвтка спереди и в дверных картах. Машина брутальная, большая и не выглядит как кроссовер какой то. Багажник относительно габаритов маловат. Двери тяжёлые. Не дребезжат. Доводчиков нет. Для того, что бы залезть нужно держаться за ручку. Почему то почувствовал себя ковбоем… Работает очень тихо. Вибраций нет. Зеркала большие, обзор хороший особенно после легковушек. В подстаканник стакан не влазит».



© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

© Tank/Great Wall Motors

Ему вторит gordeevnik23: «Салон максимально удобный, поэтому в пробках даже иногда и не так неприятно стоять. В салоне мне сложно до чего либо докопаться, панель супер, сиденья удобные, есть подстаканники, всё для людей».

Ездовые свойства и проходимость

На ходу Tank радует, а его внедорожный потенциал превратит скучающего водителя в заядлого джипера. Нюансы, конечно, тоже есть.

«Машина хорошо заточена, чтобы ездить по бездорожью. Уже прошла у меня парочку тест-драйвов по грязи вперемешку с глиной. Да, разгон немного слабоват, но ездит очень прилично», — говорит Виктор Лазарев.



© Tank/Great Wall Motors

Илья Максимов отмечает экспедиционные свойства: «В управлении он идеальный боец, выносит бездорожье, грязь, бугры, но конечно особенно приятно на нем катить по ровной дороге. Как сыр в масле катишься. Особенно на круиз контроле, это не батино авто, где 3 часа ногой в газ топишь и устаёшь от поездки».

© Tank/Great Wall Motors

«Этот автомобиль построен на прочной рамной основе, обеспечивая не только стиль, но и надёжность в любых условиях. С полным приводом и понижающей передачей, Tank 300 предоставляет комфортное передвижение даже по самой неровной местности. Под его капотом мощный бензиновый турбодвигатель на 220 лошадиных сил, снабжённый 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это обеспечивает не только быстрое ускорение, но и удобный круиз-контроль, делая каждую поездку настоящим удовольствием», — перечисляет достоинства Георгий.



© Tank/Great Wall Motors

«Машина тяжёлая и по началу показалось, что управление будет трудным, но нет, управляется легко. Контроль управления полный. Из небольшого неудобства это руль немного тонковат, но это дело привычки. Ход у автомобиля лёгкий и мягкий, динамика хорошая. Ямочки (для легковушки это прям ямищи) чувствуются, но не напрягают. Бак открывается без всяких нажатий. Приборная панель с отличным дисплеем, цвета достаточно яркие и сочные, за счёт этого не вызывает дискомфорт когда светит солнце. Установлена отличная акустика, низкие частоты качают прям как я люблю. Круиз отрабатывает как положено, полосу держит. Машинка рулит! По трассе средний расход не маленький 10 — 12 литров. Система распознаёт габариты машин — фуры, легковые. Свет широкий, очень хороший, четко видно происходящее на обочине. Лобовое стекло большое — омывайка заканчивается быстро. Нужно возить запас. В целом доволен. Всё отлично!», — подробности от Николая.



© Tank/Great Wall Motors

Пять копеек от gordeevnik23: «В пути себя ведёт отлично, даже если еду не по самой удобной для машины местности — впечатления, когда я ехал больше часа по песку, на удивление приятные. И круто, что авто динамично ведётся. Я могу резко тормозить, резко набирать разгон, плавно ехать, вот прям как хочу, и реально авто очень хорошо управляется.

© Tank/Great Wall Motors

Тэнк также идеально подходит для повседневных поездок по городу. Обратил внимание, что в городе расход топлива очень приятный, в принципе я этого и ожидал от гибрида».