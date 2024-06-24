МВД согласовало поправки, которые освободят водителей от двойного наказания

Минюст и МВД согласовали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят освободить водителя, попавшего в аварию, от двойного наказания. Такую новость озвучили на конференции Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, которому исполнилось 50 лет.

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Напомним предысторию вопроса. Собственно, ее рассказала профессор кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Ольга Панкова. По ее словам, очень часто на месте ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы выносят постановления на одного из водителей, участвовавших в аварии.

Проще говоря, представим себе ситуацию: водитель сбил пешехода на пешеходном переходе. Слегка его задел на небольшой скорости. На месте ему выписывается постановление о штрафе за непредоставление преимущества пешеходу - от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Пешеход сам уходит с места происшествия. Но потом ему становится плохо. Он обращается к врачу, вызывает скорую помощь. Из больницы в ГИБДД приходит сообщение о том, что некий человек пострадал в аварии. И тут возбуждается уже дело по другой статье КоАП - 12.24, которая предусматривает ответственность за причинение вреда здоровью. А это уже лишение прав от года до двух лет в зависимости от тяжести происшествия.

Но тут, согласно действующему законодательству, возникает юридический казус. Раньше эта ситуация считалась нормальной. Однако Конституционный суд признал ее противоречащей конституции. Он этим не ограничился, а пояснил, что делать. Так, судья в этом случае должен отменить постановление по статье 12.18, привлекая по статье 12.24.

Что делать судье? Судья рассматривает дело о привлечении к ответственности по статье 12.24. При этом постановление по 12.18 уже вступило в силу. Судья районного суда не имеет права пересматривать законность вступившего в силу постановления. Кроме того, на это постановление никто не жаловался. Как судья может выполнить позицию КС, когда процессуальные механизмы в КоАП для этого не прописаны? Судья может только бегать за привлеченным к ответственности, чтобы он написал жалобу на постановление и ходатайство о восстановлении сроков обжалования. Но пока он будет это делать, он пропустит свой двухмесячный срок для рассмотрения этого дела.

В суд будут поставляться дела не только о причинении ущерба здоровью, но и по выявленным нарушениям. А дальше судья примет решение о том, по какому делу все это будет рассмотрено

"На мой взгляд, когда ГИБДД возбуждает дело по 12.24, имея на руках уже вынесенное по другой статье, они должны получить с виновника жалобу на первое постановление и одновременно ходатайство на восстановление сроков обжалования", - говорит Ольга Панкова.



Тут и возникает сообщение Госавтонспекции о том, что соответствующий законопроект не только прошел первое чтение, но и поправки в него уже согласованы. Суть одна. В суд будут поставляться дела не только о причинении ущерба здоровью, но и дела, которыми выявлены нарушения. А дальше судья принимает решение о том, по какому делу все это будет рассмотрено. Если по причинению вреда, то он отменит предыдущее постановление о наказании за наезд на пешехода. Если, по мнению суда, привлечь водителя за причинение вреда нет возможности - в силе останется предыдущее постановление.

Таким образом, правительство пытается решить спорную ситуацию на дорогах.