Подбираем китайский авто, ориентируясь на известные иномарки

На российском рынке появляется все больше новых китайских авто разных брендов, моделей и типов: от модных электрокаров до брутальных внедорожников. Как покупателю не запутаться в этом многообразии и на что ориентироваться при выборе?

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Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные о том, объявления о продаже каких автомобилей параллельно просматривали пользователи в первом квартале 2024 года. На основе этой информации специалисты представили специально для "Российской газеты" подборку китайских автомобилей, которые могут заинтересовать покупателя, как альтернатива западным, японским или корейским автомобилям.

Toyota Land Cruiser - Tank 500

Поклонники легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser, согласно данным о кросс-интересе, также обращают внимание на Tank 500. Этот полноразмерный внедорожник от Great Wall Motors обладает брутальным дизайном, высоким клиренсом и полным приводом. Tank 500 оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 3.0 литра и 9-ступенчатой АКПП. Есть и гибридная версия модели. В салоне предусмотрены два или три ряда сидений, кожаная отделка, большой сенсорный дисплей мультимедиа и панорамная крыша.

Mercedes-Benz E-класс - Hongqi H5

Hongqi (红旗, "Красное знамя") - премиальный автомобильный бренд, принадлежащий китайской государственной компании FAW Group (First Automobile Works). Основан в 1958 г. и изначально производил представительские автомобили для партийной элиты КНР.

Переднеприводный представительский бизнес-седан Hongqi H5, выпускаемый FAW с 2017 года, способен привлечь внимание тех, кто присматривается к Mercedes-Benz E-класса. Его элегантный дизайн разработан командой итальянских дизайнеров. В салоне H5 пассажиров встречает премиальная отделка, натуральная кожа и дерево, большие дисплеи, четырехзонный климат-контроль. Седан оснащается 2-литровым турбированным мотором мощностью 224 л.с., 7-ступенчатым "автоматом" и передним приводом.

BMW X5 - Hongqi HS5

Для почитателей баварского кроссовера BMW X5 эксперты Авито Авто, основываясь на данных кросс-интереса, предлагают среднеразмерный люксовый кроссовер Hongqi HS5, который выпускается с 2019 года и может иметь полный или передний привод. Массивная решетка радиатора с вертикальными планками и крупным логотипом бренда подчеркивает статус автомобиля. В салоне Hongqi HS5 использованы высококачественные материалы: натуральная кожа, дерево и алюминий.

Передние сиденья имеют электрорегулировки, вентиляцию и подогрев. Пассажиры второго ряда также не обделены комфортом - для них предусмотрен диван с регулировкой наклона спинки и откидным подлокотником. Под капотом Hongqi HS5 установлен 2-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он сочетается с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Кроссовер оснащен адаптивной пневмоподвеской, которая может менять дорожный просвет в диапазоне 125-200 мм, обеспечивая оптимальный баланс между комфортом и управляемостью.

Kia K5 - Changan UNI-V

Changan Automobile Group - один из четырех крупнейших китайских автопроизводителей. Компания ведет свою историю с 1860-х годов, а гражданский автотранспорт она стала выпускать в 1980-х годах. Сейчас Changan производит автомобили под собственным брендом, а также оперирует несколькими совместными предприятиями с известными западными производителями.

Если вас интересует стильная альтернатива корейскому седану Kia K5, стоит обратить внимание на Changan UNI-V. Этот лифтбек, производимый с 2021 г., был разработан на новой облегченной модульной платформе и получил эффектный дизайн в духе последних моделей немецких авто. В салоне установлены спортивные сиденья, виртуальная приборная панель, большой тачскрин мультимедиа. UNI-V приводится в движение 1,5-литровым турбомотором мощностью 188 л.с. в паре с 7-ступенчатым "роботом".

Hyundai Santa Fe - Geely Monjaro

Geely - один из крупнейших частных автопроизводителей Китая. Компания, основанная в 1986 г., выпускает доступные автомобили массового сегмента под собственным брендом, а также владеет Volvo Cars, Lotus, Lynk & Co, Proton и др.

Среднеразмерный пятидверный SUV Geely Monjaro (он же - KX11) предлагает интересную альтернативу популярному кроссоверу Hyundai Santa Fe. Китайский автомобиль разработан в 2021 г. на компактной модульной архитектуре CMЕ и получил выразительный дизайн, полный привод, адаптивную пневмоподвеску с клиренсом до 205 мм.

Кроссовер оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом". Салон Monjaro отличают премиальные материалы отделки, цифровая панель приборов и продвинутый мультимедийный комплекс.