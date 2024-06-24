В России продают ухоженное 47-летнее купе Mazda по цене Vesta NG

В подмосковной Балашихе готовы расстаться с двухдверкой RX-5 Cosmo. Речь идёт об автомобиле 1977 года выпуска с роторно-поршневым двигателем, богатым оснащением и левым рулём. Продавец утверждает, что купе полностью в оригинале, и никаких значимых недостатков не упомянуто. Цена не выглядит завышенной: 1 550 000 рублей, что сравнимо с базовой Lada Vesta NG.

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Описание Mazda RX-5 Cosmo скупое, а заявленный пробег 51 тысячу километров сомнителен: ещё в США купе проехало 112 тысяч миль (180 тысяч километров), а затем двухдверку ввезли в Россию. Зато фотографии кузова и салона подтверждают аутентичность: неоригинальных деталей и сомнительного тюнинга не замечено.

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Под капотом 1,3-литровый карбюраторный роторно-поршневой двигатель (115 сил, 166 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и задним приводом. По меркам РПД силовой агрегат массовый, но для России он всё равно в диковинку. Зато в остальном всё тривиально: сзади неразрезной мост, рулевое управление червячное с гидроусилителем.

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Салон богатый: натуральное дерево, синий велюр, виниловые вставки, безрамочные двери, есть электростеклоподъёмники, электрозеркала и кондиционер. Для 1977 года опций очень много, ведь в США японцам только предстояло завоёвывать рынок. Получилось не очень: за океаном Mazda RX-5 Cosmo не стала бестселлером.

Рынка раритетных роторных Mazda в России нет, так что сравнивать не с чем. Но в абсолютных величинах 1,55 миллиона рублей не выглядят заоблачной суммой за эффектный и редкий автомобиль со спортивным акцентом, ведь Lada Vesta NG в самой простой комплектации стоит 1,514 миллиона рублей.