В России готовят сразу несколько законопроектов, которые отрегулируют перемещения велокурьеров

Велокурьеров в России предлагают обязать получать водительские удостоверения и покупать гражданскую страховку для возмещения вреда третьим лицам. Кроме того, ответственностю для пользователей электросамокатов и электровелосипедов могут ужесточить. Как пишет «Парламентская газета», это лишь малая часть из тех инициатив и законопроектов, которые сейчас находятся на стадии разработки или рассмотрения на всех уровнях — от местного до федерального. Цель у них одна – вернуть пешеходам тротуары и хоть как-то навести порядок среди доставщиков, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и не мешали остальным его участникам. Некоторые регионы пока борятся с нарушителями на местном уровне. Так в Москве планируют ввести единый стандарт для работников всех сервисов доставки, к октябрю 2024 года планируют придать всем велосипедам индивидуальные идентификационные номера, а в 2025 году – автоматически ограничивать скорость транспорта курьеров 25 км ч.