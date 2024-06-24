Toyota остановила продажи двух моделей из-за опасного дефекта. Японский автопроизводитель подтвердил, что до выяснения причин дефекта шторок безопасности клиенты не смогут получить Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Трёхрядные кроссоверы в группе риска, так как выяснилось: занавески с водительской стороны могут не открыться в случае аварии. Под отзыв попадают 145 000 машин 2024 модельного года для североамериканского рынка.

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Toyota Grand Highlander и Lexus TX — «родственные» модели с семиместным салоном. За 2023 год японский концерн продал почти 68 тысяч таких кроссоверов, а ещё около 77 тысяч машин сделаны в этом году. Причины дефекта боковых шторок безопасности не ясны, поэтому и отгрузка, и выдача проблемных моделей остановлены.

Автопроизводитель рассчитывает найти решение к середине августа: к этому моменту дилеры уведомят владельцев Toyota Grand Highlander и Lexus TX о необходимости посетить сервис для устранения неисправности. Прекратить эксплуатацию автомобилей японский концерн не требует: видимо, пострадавших в результате дефекта нет.

США — ключевой рынок для больших кроссоверов. Обе модели оснащаются 2,4-литровым турбомотором, который работает и с классическим автоматом, и в составе гибридной системы. Исключение — заряжаемый гибрид Lexus TX 550h+ с «атмосферником» V6 3.5 и вариатором, он самый непопулярный и дорогой в линейке.