Самодельный "Майбах" из Нижнего Новгорода понравился американским журналистам

Портал CarScoops.com назвал отечественный проект «потрясающим» и отдал должное ручной работе наших мастеров. Коллеги отметили, что хотя основой послужил старый Mercedes-Benz SL 500 R230, пропорции выглядят хорошо, многоспицевые диски почти идентичны концепт-кару семилетней давности, аккуратно сделана кастомная оптика, а салон перешит кожей кремового цвета.

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Впервые о воплощении в металле концепт-кара Vision Mercedes-Maybach 6 стало известно в апреле. На улицы Нижнего Новгорода выехала самоделка, созданная на базе кабриолета 2006 года. Мастера радикально переделали кузов, поменяли светотехнику и колёса, подобрали яркий цвет в духе шоу-кара.

Американцы напомнили, что Mercedes-Maybach не решился на серийное производство Vision 6, но в России реализовали «сексуальный кабриолет» своими силами. Комплексная модернизация сделала старую двухдверку «непохожей ни на один другой Mercedes на дороге». При этом традиционная начинка сохранилась, ведь ходовая часть и силовая установка взяты у R230.

Бюджет проекта до сих пор не известен, но похоже проблем с постановкой на учёт не возникло: прототип «Майбаха» получил «красивые» нижегородские номера и регулярно ездит по улицам города-миллионника.