Генсек ООН призвал приравнять рекламу бензина к пропаганде табака

Выступая перед аудиторией в Нью-Йорке в честь Всемирного дня окружающей среды, Антониу Гутерриш обрушился на нефтегазовую отрасль, обвинив сырьевые гиганты в «искажении правды, обмане общественности и сеянии сомнений». Генсек ООН сравнил рекламу ископаемого топлива с рекламой табака: дескать, и то и другое наносит непоправимый вред здоровью человека.

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Антониу Гутерриш призвал правительства и средства массовой информации перестать брать деньги у нефтегазового бизнеса. Он отметил, что отрасль инвестировала всего 2,5% своих затрат в «чистую» энергию, а на протяжении десятилетий представители топливных компаний «препятствовали прогрессу» в вопросах изменения климата.

«Не позволяйте безумцам разжигать безумие», — заявил генсек ООН, призвав мир культуры и спорта отказаться от рекламных контрактов с нефтегазовыми магнатами. Антониу Гутерриш считает, что продвигать должны только климатически нейтральные решения. О запрете рекламы бензиновых и дизельных автомобилей речи пока не идёт, но очевидно, что повестке ООН такой транспорт не соответствует.



Американские журналисты отметили, что заявления Гутерреша прозвучали в момент, когда электромобили стали проигрывать в прямом противостоянии с топливными аналогами: «батарейный» транспорт значительно дороже, не решены проблемы с инфраструктурой. Очевидно, что возможный запрет рекламы бензина может повлиять на поведение потребителей.