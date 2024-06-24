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Автоэксперт Антюфьев назвал топ-5 самых проблемных подержанных кроссоверов

Не все подержанные кроссоверы одинаково надежны. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять моделей, которые могут доставить немало хлопот.

Автоэксперт назвал топ-5 самых проблемных подержанных кроссоверов
© Российская Газета

1. Land Rover Discovery (2004-2017)

Этот британский внедорожник отличается многочисленными неисправностями, включая проблемы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Особенно часто владельцы сталкиваются с утечками масла из двигателя и трансмиссии, что может привести к серьезным повреждениям. Кроме того, электронные системы автомобиля склонны к сбоям, что приводит к неожиданным отказам различных узлов и агрегатов.

Плюсы: высокая проходимость.

Минусы: низкая надежность, дорогостоящий ремонт.

2. Peugeot 3008 (2013-2019)

Основные проблемы связаны с выхлопной системой, подвеской, а также с аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. Также у модели распространен преждевременный износ компонентов выхлопной системы, что приводит к повышенному шуму и потере мощности. Нередки случаи выхода из строя элементов подвески, особенно стоек стабилизатора и шаровых опор, что негативно сказывается на управляемости автомобиля.

Плюсы: стильный дизайн, комфортный салон.

Минусы: частые неисправности выхлопной системы и подвески.

3. Land Rover Discovery Sport (2014-настоящее время)

Большинство нареканий касаются двигателя, аккумуляторной батареи и кузова. Отмечаются проблемы с системой охлаждения двигателя, включая утечки антифриза и перегрев, что может привести к серьезным поломкам. Также нередки случаи преждевременной коррозии кузовных элементов, особенно в районе колесных арок и нижней части дверей.

Плюсы: современный дизайн, хорошая проходимость.

Минусы: проблемы с двигателем, высокая стоимость обслуживания.

4. Range Rover Evoque (2011-2019)

Основные проблемы связаны с кузовом, электрикой, кондиционером, выхлопной системой и трансмиссией. Автоматическая коробка передач этой модели часто демонстрирует неисправности, включая рывки при переключении и задержки в работе. Еще одним слабым местом является система климат-контроля: компрессор кондиционера нередко выходит из строя, что влечет за собой дорогостоящий ремонт всей системы.

Плюсы: стильный дизайн, престижный бренд.

Минусы: множество технических проблем, дорогой ремонт.

5. Nissan X-Trail (2014-2021)

Замыкает пятерку популярный японский кроссовер. Основные неисправности касаются кондиционера, аккумулятора, тормозов, электрики, двигателя и трансмиссии. Особого внимания заслуживает вариатор X-Trail: нередки случаи рывков при разгоне и потери тяги, что может потребовать дорогостоящего ремонта или замены. Тормозная система также является проблемным местом: преждевременный износ дисков и колодок приводит к снижению эффективности торможения и необходимости частой замены компонентов.

Плюсы: просторный салон, хорошая репутация бренда.

Минусы: неожиданно низкая надежность для японской марки.

Стоит отметить и другие модели, которые хоть и не вошли в топ-5, но также заслуживают внимания при выборе подержанного кроссовера:

Ford Kuga (2008-2013) часто требует длительного ремонта, хотя и остается популярным на вторичном рынке из-за доступной цены.

Nissan Qashqai (2014-2021) страдает от проблем с выхлопной системой, электроникой и подвеской. Ремонт может оказаться дорогостоящим.

Audi Q7 (2006-2015). Основные проблемы связаны с подвеской и тормозной системой. Ремонт также может влететь в копеечку.

Hyundai Santa Fe (2013-2018) подвергся критике за проблемы с коробкой передач, выхлопной системой, электрикой и тормозами. Стоимость ремонта может быть значительной.

При выборе подержанного кроссовера важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и потенциальные расходы на ремонт и обслуживание. Рекомендуется провести тщательную диагностику перед покупкой и, по возможности, выбирать автомобиль с подтвержденной историей обслуживания.

Несмотря на перечисленные проблемы, некоторые модели могут оказаться удачной покупкой при правильном подходе к выбору и обслуживанию. Например, Ford Kuga с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем считается более надежным вариантом.

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В целом, при выборе подержанного кроссовера стоит обращать внимание на такие факторы, как состояние кузова, работа двигателя и трансмиссии, состояние подвески и тормозной системы. Также важно учитывать стоимость запчастей и обслуживания для конкретной модели.

Даже самые проблемные модели могут прослужить долго при должном уходе и своевременном обслуживании. Для тех, кто не готов к потенциальным сложностям и дополнительным расходам, лучше обратить внимание на более надежные альтернативы среди подержанных автомобилей или приобрести новое авто, заключает эксперт.

Автоэксперт
Land Rover Discovery Sport
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