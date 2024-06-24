Новым драйвером продаж Jeep стал кроссовер с начинкой Peugeot

Пресс-служба американской марки отчиталась о 100 000 предзаказе на модель Avenger. Всего за полтора года компактный кроссовер смог стать одним из бестселлеров Jeep: даже в США лучше продаются только Compass, Wrangler и Grand Cherokee! Успех Avenger по-своему удивителен, ведь каноны не соблюдены: от Jeep — только дизайн, а начинка Peugeot 2008 и Opel Mokka.

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Jeep Avenger продаётся в Европе со второй половине 2022 года, но сначала кроссовер был доступен только в виде электромобиля, а поставки ходовой бензиновой версии начались в декабре. Гибрид добавили в линейку в конце прошлого года, а полноприводный вариант ещё только в проекте.

По итогам первого полного года продаж (2023-й) Jeep Avenger опередил Compass и стал хитом продаж в Европе. Журналисты и независимые эксперты высоко оценили модель: в прошлом году паркетник стал «Автомобилем года» в Европе. Отчасти успех объясняется ценой: Jeep Avenger с турбомотором и «механикой» стоит всего 25,3 тысячи евро.

В США годовые продажи Jeep падают пять лет подряд, и по сравнению с пиком 2018 года спрос сократился на 44%. Американцы не довольны низкой надёжностью, высокими затратами на обслуживание и повышенным износом автомобилей. Однако в Европе благодаря Avenger интерес клиентов удалось вернуть.