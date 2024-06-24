Краткий тест-драйв FAW Bestune B70: 2.0 л, 217 л.с. и гидроавтомат

«За рулем» изучил FAW Bestune B70 – большой лифтбек по вменяемой цене. Лифтбек FAW Bestune B70 в базовой версии типичен для «китайца»: турбомотор 1.5 (160 л. с.) плюс преселективный робот. А вот топовый вариант куда интереснее. В нем 217 л. с., и это самая мощная китайская машина на нашем рынке в сегменте до 3 млн рублей.

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Коробка передач – классический автомат, которому в России доверяют больше робота и вариатора. Автомат сразу проявляет себя положительно – отсутствием подергиваний. Есть небольшая задержка в реакциях на газ, но мощность двигателя это нивелирует. По нашим замерам, с места до сотни FAW разогнался за 7,5 с! Правда, до заявленных 229 км/ч максималки недобрал 14 км/ч, но результат достойный. Подвеска на первых порах внушает надежду: хорошо переваривает дорожную мелочь, жестит на средних неровностях, не любит крупные выбоины.

Наверное, так сделали ради хорошей управляемости? Увы, в этом FAW слаб. Поворачивает неохотно, с кренами. Штатные шины Linglong быстро «плывут», не предупреждая водителя предварительным писком. К слову, модель называется Green Max 4×4. Как эта маркировка вяжется с переднеприводной легковушкой? Да, это совсем не Octavia 1.8 TSI, хотя по динамике В70 может с ней и поспорить. Тормоза цепкие, к ним претензий нет.

Шумоизоляция со стандартным для «азиатов» слабым местом – колесными арками. Интересно, что в В70 нет ставшего привычным выбора ездовых режимов. Спортивный, положим, при таком темпераменте и не нужен. А вот экономичный хотелось бы: двигатель охоч до бензина, при спокойной езде по трассе еле укладывается в 10 л/100 км.

Заявленные по паспорту 6,4 л на сотню в смешанном цикле удивляют. Но больше всего напрягла хорошо заметная дрожь средней части капота. Что странно, ведь весит деталь прилично, поперечные усилители есть. И двери закрываются с несолидным звуком, укрепляя мнение о скромной толщине металла. При этом краш-тест С‑NCAP (китайский аналог EuroNCAP) модель прошла на пять звезд с общим рейтингом 90,3%. Однако российская версия выступила бы хуже, как минимум – из-за отсутствия шторок безопасности.

Есть и другие странности в оснащении. Обещан электропривод пятой двери, которого по факту нет. Модель больше года продается в России, а новая машина – с нерусифицированной медиасистемой. Ни одного знакомого интерфейса для синхронизации со смартфоном в ней нет. Обогрев предусмотрен только для подушек передних сидений.

По данным Автостата, в I квартале 2024 года в России продано 1447 автомобилей FAW. Лифтбек Bestune B70 и три кроссовера суммарно расходились хуже, чем два пикапа Great Wall. A ведь стоит Bestune B70 на фоне конкурентов адекватно: 2,45–2,6 млн с базовым мотором, 2,8–2,9 млн – с двухлитровым. Смущает, что в прайс-листе до сих пор указаны скидки для машин не только 2023‑го, но даже 2022 года выпуска. Плохо берут? Подожду рестайлинговую версию, которая вот-вот появится в России.