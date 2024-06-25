Названы самые надежные четырехцилиндровые атмосферные двигатели

Четырехцилиндровые двигатели до сих пор остаются самыми распространенными на рынке. Автопроизводители используют их в разных моделях, от машин эконом-класса Honda Civic и Toyota Corolla, до грузовиков и фургонов. Эксперты автопортала HotCars выяснили, какие моторы-"четверки" являются самыми надежными.

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Первый - это 2,4-литровый Toyota 22RE мощностью 105 л.с., выпущенный в 1985 году для пикапа Toyota Hilux и внедорожника 4Runner. Дизельная версия двигателя прошла серию испытаний на прочность и выдержала их. По данным автовладельцев, у мотора есть некоторые недостатки, но их немного. Это передние сальники, которые могут трескаться и протекать, и прокладки головки блока цилиндров, которые нужно менять после пробега в 160 тысяч километров.

Второй надежный четырехцилиндровый мотор - Honda K24. Его устанавливают в автомобилях Honda с 2000-х годов. В числе его недостатков эксперты назвали преждевременный износ выпускного распредвала и течь сальников. Также могут быть проблемы, связанные с накоплением нагара в уплотнениях клапанов и впускных клапанах, что приводит к увеличению расхода топлива и потере мощности. Но в целом агрегат оценен как очень достойный.

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