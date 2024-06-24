Эксперт назвал 8 способов сэкономить на ОСАГО

«За рулем» рассказал о законных способах экономии при оформлении полиса ОСАГО. Как формируется стоимость полиса ОСАГО Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ-40 с 24 августа 2020 года страховые компании самостоятельно выбирают базовый тариф для каждого своего клиента.

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Стоимость полиса ОСАГО определяется путем умножения личного коэффициента водителя на базовый тариф. Формула расчета выглядит следующим образом: КТ (территориальный коэффициент) × КБМ «бонус-малус» (коэффициент безаварийного вождения) × ТБ (базовый тариф) × КВС (коэффициент возраста и стажа) × КО (коэффициент допущенных к вождению) × КМ (коэффициент мощности транспортного средства) × КС (коэффициент сезонности).

Несмотря на то, что в 2024 году ценовой диапазон базового тарифа составляет от 1646 до 7535 рублей, окончательная стоимость полиса может отличаться в несколько раз.

Способы экономии на личных коэффициентах

1. Не затягивайте с получением водительского удостоверения КВС (коэффициент возраст-стаж) рассчитывается от даты получения прав, а не от фактического срока начала вождения. Даже если совершить покупку автомобиля и стать водителем вы планируете через несколько лет, права лучше получить уже сейчас. Даже с учетом отсутствия какого-либо водительского стажа два года наличия у вас прав все равно будут учитываться.

К примеру, гражданин в возрасте 25 лет, прописанный в Москве, получил права практически сразу с покупкой Lada Largus, мощность двигателя которого составляет 90 л.с. В этом случае стоимость «автогражданки» для него составит 30 023 рублей. (Базовый тариф для новичка составляет 7535; КТ – 1,8; КБМ – 1,17; КМ – 1,1; КО – 1; КВС – 1,72; КС– 1). Но если бы этот водитель получил водительское удостоверение в 20 лет, а не в 25, то, соответственно, стаж вождения у него составлял бы уже 5 лет. С учетом того, что за этот период еще и аварий не случалось, коэффициент «возраст-стаж» был бы снижен до 1,08. В результате общая стоимость страховки оказалась бы дешевле на 37% и составила бы 18 852 рублей.

2. Не ждите полного окончания срока действия полиса Многие страховщики для повторного обращения к ним привлекают автовладельцев скидками, которые даются за 20-30 дней до истечения срока старого полиса.

3. Можно не оформлять незначительные ДТП Размер коэффициента «бонус-малус» (КБМ) зависит от количества аварий с участием конкретного водителя. Безаварийные автовладельцы вправе рассчитывать на скидку при оплате полиса «автогражданки». Чем больше стаж вождения без аварий, тем дешевле обходится оформление нового полиса. Если же ДТП все же случались, то цена страховки может вырасти очень значительно.

Максимальный КБМ может составить 3,92. Также КБМ может быть увеличен страховщиком и за серьезные нарушения ПДД: превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречку. При первом оформлении ОСАГО водителю присваивают КБМ=1,17. Если за год вождения не случалось аварий, то при покупке следующего полиса бонус-малус будет снижен на 5% (0,005). И снова о нашем 25-летнем водителе. Если за год на своей Lada Largus он станет виновником хотя бы одного ДТП, то его КБМ увеличится с 1,17 до 2,25. Соответственно вырастет и цена полиса с 30 023 до 57 737 руб.

В случае если год прошел без ДТП, его КБМ будет снижен до 1. А после этого и «автогражданка» подешевеет на 5000 руб. В связи с этим многие водители, чтобы не портить свой безаварийный стаж, стараются обходиться без оформления мелких аварий. Их можно понять. Лучше на месте рассчитаться за поврежденное зеркало или незначительную царапину. Важно при этом не просто разъехаться, ударив по рукам, а обменяться расписками, где будет указано отсутствие взаимных претензий.

Важный совет! Проверять свой КБМ можно в базе РСА (Российский союз страховщиков). И делать это лучше почаще. Также, в случае замены водительского удостоверения следует обязательно и незамедлительно сообщать об этом в страховую компанию. Если этого не сделать, то можно потерять накопленную за прошлые годы безаварийную скидку. А все из-за простого отсутствия у страховой компании данных о новом водительском удостоверении. Также ошибки при перерасчете могут возникнуть в случае замены водителем гражданского паспорта или наличия на руках двух и более полисов ОСАГО. Нередки случаи, когда мошенники через оформление европротокола «вешают» свое ДТП на чужой полис.

4. Тщательно выбирайте страховую компанию В страховом бизнесе наблюдается жесткая конкуренция: одни стараются удержать скидками проверенных временем клиентов, а другие стараются привлечь как можно больше новых. Не пожалейте времени на обзвон других страховых фирм для сравнения стоимости с учетом действующих скидок. Велика вероятность, что где-то вам предложат полис за меньшие деньги.

5. Приобретайте так называемые «короткие» полисы При эксплуатации автомобиля не более 9 месяцев в год КС (коэффициент сезонности) будет понижаться. Если же вы ездите только 3 месяца летом, то сэкономить на стоимости полиса можно до 50%, поскольку КС (коэффициент сезонности) будет равен 0,5. При условии, если вы не будете пользоваться машиной с ноября по апрель, стоимость полиса будет меньше на 30%.

Даже если машину поставить на зимнюю стоянку, то можно будет сэкономить 5%. Но и такая сумма не будет лишней. В каких случаях выгодно приобретать полис на 1 день С начала марта 2024 года у автовладельцев появилась возможность приобретать короткую «автогражданку»: от 1 дня до 3 месяцев. Вариант будет выгодным для тех, кто по выходным подрабатывает в такси или намерен в ближайшее время продавать автомобиль.

Если вы решаетесь на оформление краткосрочного полиса, то приобретать его нужно дня за три до начала его действия. Таким образом страховщики стараются «отсекать» хитрецов, стремящихся оформить полис сразу после случившейся аварии и получить по нему компенсацию. Выгода оформления «коротких» полисов будет зависеть от конкретной ситуации. Несмотря на использование понижающих коэффициентов, однодневный полис в любом случае обойдется недешево (не 1/365 от цены полиса на год).

6. Зарегистрируйте транспорт на областного родственника Если хозяин автомобиля прописан в нескольких километрах от мегаполиса, то платить ему за ОСАГО приходится меньше. А ездить при этом автомобиль может где и сколько угодно. К примеру, для зарегистрированных в Москве автовладельцев территориальный коэффициент будет равняться 1,8, а для жителя пригорода ― 1,56. Если московская прописка меняется на областную, то перерегистрацию автомобиля лучше сделать до оформления страховки.

Некоторые городские автовладельцы для экономии на страховке оформляют машину на родственника, проживающего в области. Но в этом случае есть определенные риски. Если родственник скончается, то аннулируется и доверенность. По закону, пользоваться автомобилем в этом случае можно будет только через 6 месяцев после смерти родственника, оформив наследство. Но на автомобиль смогут претендовать и другие родственники, и это создаст дополнительные проблемы.

7. Оформить страховку на «безаварийного» члена семьи Если в вашей семье есть начинающий автолюбитель, то выгодно будет вписать его в страховку. И это будет дешевле, чем оформлять открытый полис (без ограничений количества водителей). Даже при самых минимальных показателях коэффициент за возраст и водительский стаж составит 1,17. А в случае «без ограничений» коэффициент будет равен 2,32. Разница составит чуть более 1%.

Оформлять открытый полис выгодно в том случае, если вы передаете управление автомобилем члену семьи, имеющему высокий КБМ. Однако здесь имеется один минус: если за год никто из водителей не окажется виновником ДТП и проездит без нарушений ПДД, КБМ будет снижен только для владельца автомобиля. В случае если в страховом полисе будет прописано ограниченное число водителей, то КБМ будет снижаться для всех. И даже в том случае, если большую часть времени управляет автомобилем непосредственно владелец.

8. Берегите свою кредитную историю Назначая тариф для полиса, страховая компания может учитывать кредитную историю автовладельца, что не запрещено Центробанком. Нередко страховые компании так и делают.

Как не обнулить КБМ и в чем секрет важной страховой даты 1 апреля? Короткий и понятный ответ на эти вопросы здесь.