Названы запчасти, на которые автовладельцы тратят больше всего денег

На вторичном рынке автокомпонентов лидерство по продажам занимают шины - их доля 14% от общей емкости рынка запчастей.

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Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат". На втором месте - детали подвески (8,8%), на третьем - масла (7,8%).

В топ-10 автокомпонентов, на которые автовладельцы тратят деньги, также вошли запчасти тормозной системы (5,6%), детали электрооборудования (3,9%), фильтры (3,8%), элементы трансмиссии (3,7%) и рулевого управления (3,6%), кузовные детали (3,2%), аккумуляторы (2,6%).

В прошлом году на них пришлось 57% всей емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России. В целом он составил 27,2 млрд долларов.

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