Эксперт рассказал о негативном влиянии производств электромобилей на экологию

Производство и эксплуатация электромобилей могут негативно влиять на окружающую среду. Об этом рассказал заместитель председателя совета Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» Алексей Сереженкин, передает Pravda.Ru.

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«Электромобили, конечно, способствуют улучшению состояния окружающей среды, но процессы их производства и зарядки могут наносить ущерб природе, включая выбросы тепловых станций и вопросы утилизации батарей,» — уточнил эксперт.



По словам Сереженкина, все это отрицательно влияет на экологию. Специалист также оценил доступность электромобилей в России. В этом вопросе специалист выделил модели местного производства — Evolute и «Москвич-3е».

В середине апреля генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий говорил, что самым удобным регионом для водителей электромобилей стала Московская область — там расположена 531 станция для зарядки. За Подмосковьем в рейтинге следуют Москва (462), Краснодарский край (268), Санкт-Петербург (213) и Татарстан (212), рассказал эксперт.