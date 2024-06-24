Названы самые дешевые 7-местные кроссоверы до 3 млн рублей

Топ-5 самых дешевых 7-местных автомобилей в России по цене от 2,4 млн рублей. Самым дешевым новым 7-местным автомобилем в РФ пока остается Dongfeng 580. С учетом прямой скидки он стоит 2,43 млн рублей. Автомобиль предлагается в единственной комплектации Luxury. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 145 л.с., работающим в паре с вариатором. Привод только передний.

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Чуть дороже модель Chery Tiggo 8 за 2,55 млн рублей. При этом уточняется, что если заплатить наличными и сразу, то можно получить скидку в 150 тыс. рублей. В такую сумму обойдется автомобиль в комплектации Prestige с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом».

Примерно по такой же цене предлагается автомобиль SWM G05 Pro в исполнении Family 2. Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 139 л.с.и 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

На четвертом месте рейтинга Chery Tiggo 8 Pro, который с учетом большой скидки сейчас стоит 2,79 млн рублей. В такую сумму обойдется автомобиль в комплектации Dreamline с 1,6-литровым 186-сильным турбомотором, 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

На пятом месте модель Chery Tiggo 8 Pro Max. С учетом прямой скидки в 100 000 рублей, этот автомобиль сейчас можно купить минимум за 3,2 млн рублей. Модель оснащена 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л. с., роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей. Источник: «Автоновости дня»