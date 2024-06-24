Психолог назвал главное условие для безаварийной поездки в отпуск на машине

В ГАИ рассказали о причинах роста ДТП в летний сезон и способах избежать аварий. В России в последнее время произошла серия резонансных ДТП, с наступлением летнего сезона такие аварии происходят на российских дорогах чаще.

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Согласно статистике ГИБДД, летом количество погибших и пострадавших в различных авариях увеличивается. Что нужно сделать, чтобы избежать трагедии, разбирались эксперты. Количество ДТП показывает рост начиная с мая, уточняют в научном центре БДД МВД России, и достигает своего пика в период с июля по октябрь.

Меньше всего ДТП, а также количество погибших и раненых зарегистрировано с февраля по апрель. В течение лета аварийность на дорогах превышает 10%, в апреле этот показатель равен 6-7%, а в мае – 8%. В частности, в 2023 году в апреле зафиксировано 9,4 тыс. ДТП, погибли 925 человек, 11 846 пострадали.

В мае количество аварий достигло уже 11,1 тыс., погибли 1066 человек и 13 717 пострадали. В июне ДТП выросло до 11,9 тыс. случаев, смертей зафиксировано порядка 1274, пострадавших – 14 973 человек. При этом отмечается, что в 2024 году количество ДТП в мае немного снизилось в сравнении с прошлым годом: 10 664 ДТП, 1052 погибших и 13 014 пострадавших.

Летний рост ДТП связан как с началом летних каникул у детей и студентов, так и с сезоном отпусков: многие едут на отдых в автомобилях. По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковника полиции Сергея Хранцкевича, летний рост ДТП связан с началом летних каникул у школьников и студентов, а также с сезоном отпусков, из-за того, что многие семья едут на отдых в автомобилях.

Согласно опросу координационного центра правительства РФ, 65% россиян планируют в этом году провести отпуска в поездках по России, и доля таких туристов растет. Для сравнения, в прошлом году таких насчитывалось примерно 53%, а в 2022 году – 38%. В Госавтоинспекции подчеркнули, что причиной большинства ДТП является банальная усталость водителя. В связи с этим в ведомстве призывают автовладельцев беречь свои силы и рассчитывать свои возможности в стремлении добраться до пункта назначения без отдыха.

Психолог Владислав Подоляко отмечает, что на пути к месту назначения запретные барьеры как бы «раздвигаются» в сознании водителя, тем самым «подгоняя» его. «Как следствие, водитель, который в обычной ситуации старается соблюдать ПДД, неосознанно начинает превышать скорость, игнорировать требования знаков, совершать необдуманные и рискованные маневры.

И все это происходит на фоне накопившейся за время поездки усталости, сниженного внимания и реакции», – объясняет психолог. Подоляко рекомендует автовладельцам изначально психологически настроиться на спокойную поездку без нарушений ПДД. А попутчики должны одергивать водителя, если с его стороны заметят лихачество, резюмировал специалист. Источник: iz.ru