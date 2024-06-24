Эксперт назвал сильную сторону всех массовых кроссоверов из Китая. Ею оказалась отличная городская динамика за свои деньги. Чтобы сделать этот вывод, тест-редактор автомобильного портала Motor.ru Дмитрий Ласьков протестировал большинство моделей китайских кроссоверов ценой до 3 миллионов, доступных на российском рынке.

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Секрет в том, что практически все автомобили этого класса оснащаются турбомоторами объёмом 1,5 или 1,6 литра и мощностью около 150 лошадиных сил.

Преимущество турбомоторов 1.5 и 1.6 перед более объёмными, но безнаддувными агрегатами проявляется именно в городе, где раскрывается их высокая эластичность. То есть способность быстро выходить на пиковую отдачу – она тем лучше, чем раньше (в контексте частоты вращения коленвала) и одновременно чем больше крутящего момента выдаёт двигатель. Иными словами, автомобиль способен энергично ускориться практически независимо от того, с какой скоростью и на какой передаче он изначально движется в городе.

Важно, что тяговых характеристик современных «турбополторашек» (и им подобных малообъёмников) для динамичного перемещения в городе хватает независимо от типа трансмиссии: что роботизированные коробки передач, что современные вариаторы сами по себе работают достаточно шустро и эффективно, а благодаря солидному крутящему моменту двигателей (в среднем от 210 до 290 Н∙м) для интенсивного разгона зачастую даже не требуется понижение передачи.

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При этом отмеченная экспертом хорошая динамика для доступных кроссоверов из Китая имеет несколько оговорок. Во-первых, момент старта с места зачастую сопряжён с ощутимой задержкой, поэтому результаты светофорных гонок и цифры разгона 0-100 порадуют владельцев далеко не всех моделей. Это объясняется защитой сцеплений робота или ремня вариатора от перегрузки во время старта, а также распространёнными среди производителей эко-задержками в настройке педали акселератора.

Во-вторых, трассовая динамика (на скоростях выше 100 км/ч и особенно на скоростных платных автомагистралях) определяется в основном не крутящим моментом двигателя, а его мощностью. А также массой и аэродинамикой кузова – тремя параметрами, по которым массовые китайские кроссоверы не ушли далеко от кроссоверов других марок, к которым российские водители привыкли в «докитайскую» эру.

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Наконец, современные европейские, японские и корейские модели так же, как «китайцы» используют высокоэффективные наддувные двигатели, но на нашем рынке в настоящий момент эти автомобили не представлены. Поэтому можно сказать, что именно китайские кроссоверы стали входным билетом массового российского водителя в мир доступных, но шустрых автомобилей.