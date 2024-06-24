Эксперт назвал сильную сторону всех массовых кроссоверов из Китая
Эксперт назвал сильную сторону всех массовых кроссоверов из Китая. Ею оказалась отличная городская динамика за свои деньги. Чтобы сделать этот вывод, тест-редактор автомобильного портала Motor.ru Дмитрий Ласьков протестировал большинство моделей китайских кроссоверов ценой до 3 миллионов, доступных на российском рынке.
Секрет в том, что практически все автомобили этого класса оснащаются турбомоторами объёмом 1,5 или 1,6 литра и мощностью около 150 лошадиных сил.
Преимущество турбомоторов 1.5 и 1.6 перед более объёмными, но безнаддувными агрегатами проявляется именно в городе, где раскрывается их высокая эластичность. То есть способность быстро выходить на пиковую отдачу – она тем лучше, чем раньше (в контексте частоты вращения коленвала) и одновременно чем больше крутящего момента выдаёт двигатель. Иными словами, автомобиль способен энергично ускориться практически независимо от того, с какой скоростью и на какой передаче он изначально движется в городе.
Важно, что тяговых характеристик современных «турбополторашек» (и им подобных малообъёмников) для динамичного перемещения в городе хватает независимо от типа трансмиссии: что роботизированные коробки передач, что современные вариаторы сами по себе работают достаточно шустро и эффективно, а благодаря солидному крутящему моменту двигателей (в среднем от 210 до 290 Н∙м) для интенсивного разгона зачастую даже не требуется понижение передачи.
При этом отмеченная экспертом хорошая динамика для доступных кроссоверов из Китая имеет несколько оговорок. Во-первых, момент старта с места зачастую сопряжён с ощутимой задержкой, поэтому результаты светофорных гонок и цифры разгона 0-100 порадуют владельцев далеко не всех моделей. Это объясняется защитой сцеплений робота или ремня вариатора от перегрузки во время старта, а также распространёнными среди производителей эко-задержками в настройке педали акселератора.
Во-вторых, трассовая динамика (на скоростях выше 100 км/ч и особенно на скоростных платных автомагистралях) определяется в основном не крутящим моментом двигателя, а его мощностью. А также массой и аэродинамикой кузова – тремя параметрами, по которым массовые китайские кроссоверы не ушли далеко от кроссоверов других марок, к которым российские водители привыкли в «докитайскую» эру.
Наконец, современные европейские, японские и корейские модели так же, как «китайцы» используют высокоэффективные наддувные двигатели, но на нашем рынке в настоящий момент эти автомобили не представлены. Поэтому можно сказать, что именно китайские кроссоверы стали входным билетом массового российского водителя в мир доступных, но шустрых автомобилей.