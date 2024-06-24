Неизвестная группа хакеров дважды атаковала автодилеров в США

Масштабная кибератака на CDK Global парализовала работу тысяч автодилеров в США. Поставщик информационных решений для автодилерских компаний CDK Global подверглась двум массовым атакам хакеров. В итоге работа тысяч американских автосалонов была парализована. Об этом пишут таблоиды США.

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Стоит отметить, что пользователями программного обеспечения CDK Global являются порядка 15 тысяч дилеров. Эта система отвечает практически за все аспекты функционирования дилерского центра. Например, если в сервис для замены масла приезжает автовладелец, его сотруднику необходимо войти в систему CDK для создания заказ-наряда. В то же время все механики пользуются CDK для фиксации данных о проведенном ремонте.

Также через систему проходит вся информация о стоимости работ и запчастей, CRM и расчет заработной платы. По словам менеджера отдела запчастей и обслуживания дилерского центра Kia, без этого программного обеспечения невозможно даже продать автомобиль.

«Я работаю в автомобильной сфере с 2005 года, и это самая большая проблема, с которой я когда-либо сталкивался», – уточнил представитель дилерского центра.



Чтобы пресечь угрозу после первой атаки хакеров, CDK Global пришлось отключить свои ИТ-системы, телефоны и приложения. Из-за кибератаки два дата-центра компании были вынуждены полностью уйти в офлайн. Пока нет никакой информации, кто стоит за атаками хакеров и когда системы CDK Global снова заработают. Источник: motor1.com