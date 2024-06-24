Россияне начали активно интересоваться мотоциклами. Эксперты наблюдают резкий рост спроса на водительские права категории А, позволяющие управлять мотоциклами. За последний год он увеличился в четыре раза, что подтверждают в Межрегиональной ассоциации автошкол. Одновременно эксперты отмечают рост спроса на новые и подержанные транспортные средства, преимущественно немецкие и японские.

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Президент организации Татьяна Шутылёва отмечает, что многие россияне обращают внимание на двухколёсный транспорт из-за его бюджетности. Мотоциклы дешевле автомобилей и потребляют меньше топлива. Помимо этого, пройти обучение и открыть категорию А в водительских правах проще, если у гражданина уже есть удостоверение, позволяющее управлять автомобилем.

«Есть объективная статистика Госавтоинспекции за 2022-2023 годы, по которой действительно видно увеличение количества граждан, получивших впервые водительские удостоверения на категорию А и подкатегорию А1. Если в 2022 их было порядка 55 тыс. человек, то в 2023-ем — уже около 70 тыс. Конечно, немаловажную роль играют такие факторы, как доступность транспортных средств по ценовой характеристике и доступность обучения. В сравнении с категорией B категория А или подкатегория А1 практически в два раза дешевле, и программы короче, чем, например, на легковые автомобили», — подчеркнула эксперт.



Одновременно растёт спрос на технику, причём как на новую, так и на подержанную.

«Рост интереса к их покупке приходит с начала марта. Именно тогда на нашем портале увеличивается количество объявлений о продаже двухколёсной техники. По состоянию на начало июня 2024-го на "Авто.ру" представлено свыше 4 тыс. новых мотоциклов, что на 160% больше, чем годом ранее. В сегменте подержанной техники объём предложений увеличился на 1% по сравнению с июнем 2023-го», — отметил представитель «Авто.ру» Георгий Голубев.



Наиболее востребованной техникой являются байки немецких и японских брендов, причём это касается и новых байков, и транспорта с пробегом. Однако в 2024 россияне также начали болеи внимательно смотреть на китайские мотоциклы.