КамАЗ вдвое увеличит оклады сотрудников

Автозавод КамАЗ меняет систему оплаты труда. Доля фиксированной части увеличится, а переменной (куда входят надбавки, премии и тому подобное) сократится. Как считает директор департамента трудовых отношений компании Сергей Романюк, новая структура заработной платы будет лучше нынешней, так как она обеспечит прозрачность начислений. В итоге работникам компании станет понятнее, из чего складываются выплаты.

© Quto.ru

Как отмечает господин Романюк, изменения назревали давно. Тарифные ставки слишком низки, а доля фиксированной части также невысока, поэтому сотрудникам сложно прогнозировать личный месячный доход. Новый зарплатный проект решает этот вопрос.

Второй вопрос, который требовалось снять, — слишком высокая зависимость от оценки руководителя. Работникам было не всегда ясно, по каким критериям мастера оценивают труд подчинённых. Как следствие, их может не устраивать размер стимулирующих выплат.

Между тем, КамАЗ освоил производство осей для грузовых прицепов. Долгое время производители прицепной техники, включая российские компании, предпочитали покупные оси — от компаний SAF, BPW и других. Но сейчас модели производства ПАО «ТЗА» будут оснащать камазовскими узлами.