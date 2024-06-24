Названа стоимость владения Zeekr 001 в России

Аналитики НАПИ подсчитали расходы на владение автомобилем Zeekr 001. Zeekr 001 на данный момент является самым популярным электромобилем в РФ, по данным «Автостат Инфо».

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Стоимость владения этой моделью составит 3,79 млн руб. за пять лет, подсчитали аналитики маркетингового агентства НАПИ. В стоимость владения входят расходы на страховку, покупку шин и их замену, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, ТО и текущий ремонт, оплата налогов и сборов.

В НАПИ подсчитали, что стоимость владения Zeekr 001 за пять лет составит 3,09 млн руб., за год владельцу придется отдать 759,3 тыс. руб. За месяц расходы составят 63,3 тыс. руб., а за 1 км – 50,62 руб. Расчеты производились для автомобиля Zeekr 001 2023 г. в. в комплектации You со средней ценой 7 490 000 руб. При расчете учитывалось владение электрокаром в российской столице при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей. Источник: Autonews.ru, «Автостат Инфо».