Младший брат Toyota RAV4 добрался до России по цене дешевле «китайцев»

Дилеры привезли в Россию новые Toyota Corolla Cross по цене от 2,5 млн рублей. Кроссовер Toyota Corolla Cross, популярный во многих азиатских странах, добрался до РФ по альтернативным каналам по цене от 2 500 000 рублей. За эту сумму с учетом полностью уплаченного утильсбора новую Corolla Cross 2024 г.в. предлагает привезти под заказ компания из Красноярска.

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Предлагается автомобиль с китайского рынка, среди опций датчики давления в шинах, система контроля усталости водителя, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и прочее. За 2 700 000 рублей аналогичный автомобиль 2024 года готов привезти столичный дилер.

В Екатеринбурге Toyota Corolla Cross имеется в наличии и растаможена, ее оценили в 3 150 000 рублей. Технически все эти машины одинаковы. Они оснащены 2,0-литровым бензиновым атмосферником мощностью 169 л.с., бесступенчатым вариатором. Привод передний.

Гибридная Corolla Cross с силовой установкой мощностью 196 л.с. есть в наличии у одного из дилеров в Краснодаре и продается за 3 620 000 рублей. Сопоставимые по классу официальные «китайцы» в основном стоят дороже бензиновых Toyota Corolla Cross. Так, Geely Atlas нового поколения в базе стоит от 3 194 990 рублей, а топовый Haval F7 – 3 349 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей. Источник: «Автоновости дня»