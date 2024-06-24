БелАЗ и МАЗ не оставляют попыток опротестовать санкции ЕС

БелАЗ и МАЗ просят исключить их из «черного списка» Евросоюза. Как сообщает «Интерфакс», суд ЕС зарегистрировал исковые заявления двух белорусских производителей автотехники, БелАЗа (ОАО «БелАЗ-управляющая компания БелАЗ холдинг») и МАЗа (ОАО «Минский автозавод»). Обе компании во второй раз пытаются опротестовать введенные в июне 2021 года санкции Евросоюза, из-за которых их активы заморожены, а сотрудничество для европейских фирм запрещено.

© Motor.ru

БелАЗ и МАЗ попали попали под санкции Евросоюза еще в июне 2021 года, и параллельно с этим санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада. Это стало реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. После этого у белорусских производителей начались проблемы, в частности, БелАЗ не смог отправить автозапчасти в Боснию и Герцеговину, поскольку литовская таможня отказалась пропустить груз и вернула его в Белоруссию.

В 2023 году БелАЗ и МАЗ попытались опротестовать санкции, отмечая, что они содержат фактически неверные и необоснованные причины для назначения, а также некорректное указание своего официального наименования в документах Евросоюза. Однако суд ЕС не принял во внимание эти аргументы и оставил решение в силе.

Теперь компании предприняли вторую попытку добиться исключения из «черного списка». Это произошло после того, как 26 февраля этого года Совет ЕС объявил о продлении на год, до 28 февраля 2025 года, ограничительных мер в отношении Минска, в том числе в связи с поддержкой российской СВО на Украине. В санкционном списке по Белоруссии числятся 233 физических лица, включая президента Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

В конце мая сообщалось, что Евросоюз может запретить поставлять в Белоруссию премиальные автомобили — по мнению таможенных служб, эта мера позволит сократить поставки дорогих машин в Россию. По данным Financial Times, только за прошлый год из союзного государства поставили 28 автомобилей Maybach, хотя ввоз таких машин в Россию, а также других предметов роскоши, Евросоюз запретил еще в 2022 года.