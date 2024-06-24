Помеха справа: как работает это правило и почему ему нельзя всегда доверять

Правило «помехи справа» заучил как мантру каждый водитель. Правда, некоторые не до конца понимают, как оно работает, а иные считают его универсальным решением в любых непонятных ситуациях. При этом в ПДД такой формулировки, как «помеха справа», нет вовсе, а само правило имеет много важных оговорок, из-за которых на него нельзя так слепо полагаться. Давайте вспомним, на основании каких пунктов ПДД оно сформировалось и как работает.

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Начнем с базы: многие водители, запомнив народную формулировку «помеха справа», даже не понимают, кто кому в итоге должен уступать – то ли они, то ли сама «помеха». Поясняем: правило «помеха справа» означает, что уступает дорогу тот водитель, у которого появилась помеха справа – а тот автомобиль, который и есть сама «помеха», имеет приоритет.

Правило «помехи справа» появилось как народная трактовка нескольких пунктов ПДД.

Пункт 8.9 указывает, что «в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». То есть, при встрече двух автомобилей, например, на нерегулируемом равнозначном перекрестке или на прилегающей территории приоритет проезда будет иметь тот, к кому другой автомобиль приближается слева.

Впрочем, встречу на разнозначном нерегулируемом перекрестке дополнительно обозначает пункт 13.11. Он указывает, что «на перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11.1

Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа». Исключение в пункте 13.11.1 – это кольцевое движение, где автомобили на кольце имеют приоритет и не обязаны уступать тем, кто въезжает на кольцо справа. Однако здесь же, в пункте 13.11, есть еще одно важное условие проезда равнозначных перекрестков:

«на таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения».



Пункт 8.4 добавляет к вышесказанному, что «при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа». То есть, и при перестроении действует правило «помехи справа» – но только при одновременном перестроении двух автомобилей в одну полосу, когда ни у одного из них нет приоритета.

Исходя из всего, что сказано в вышеупомянутых пунктах ПДД, для применения правила «помехи справа» должны соблюдаться следующие условия:

траектории движения транспортных средств пересекаются;

правила разъезда не регламентируются другими пунктами ПДД;

оба транспортных средства равнозначны – то есть, ни у кого нет приоритета.

Проще говоря, надо понимать, что правило «помехи справа» – это последний вариант, когда никакие другие правила разъезда и приоритета не действуют. При выезде со второстепенной дороги на главную, при перестроении в соседнюю полосу, где едет другой автомобиль, при выезде с прилегающей территории и во всех других случаях, где приоритет движения оговорен ПДД, правило «помехи справа» не действует.

Несмотря на кажущуюся простоту правила «помеха справа», ему не стоит слепо доверять во всех неоднозначных дорожных ситуациях. Вот несколько примеров того, когда это правило может обмануть.

Проезд пересечения асфальтовой и грунтовой дороги. Многие водители на перекрестках смотрят только на знаки и при их отсутствии считают перекресток равнозначным. Однако в ПДД в определении главной дороги сказано в том числе, что главная дорога – это «дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой».

Более того, здесь есть еще одно важное дополнение: «наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой». Чувствуете, насколько легко обмануться при проезде такого перекрестка? Конечно, подобные перекрестки почти всегда оснащены знаками, но если знака не окажется, далеко не каждый водитель вспомнит, что грунтовка по умолчанию уступает асфальту, даже если перед перекрестком кусок грунтовки будет заасфальтирован. А зимой, когда дороги покрыты снегом, вероятность ошибки увеличивается в разы.

Проезд равнозначного перекрестка с трамвайными путями. Правило «помехи справа» знает каждый первый, а вот оговорку в пункте 13.11 ПДД вспомнит далеко не каждый. Как было сказано выше, на равнозначных перекрестках трамвай имеет приоритет над безрельсовыми транспортными средствами. Поэтому на трамвай правило «помехи справа» не распространяется: дорогу он не уступит, потому что не обязан, а при ДТП с трамваем виноват будет водитель автомобиля.

Не одновременное перестроение. Этот вариант заслуживает отдельной оговорки. При перестроении не надо думать, что помеха справа работает всегда, даже когда вторая машина едет по своей полосе. Ведь иногда доходит до абсурда, когда участники движения придумывают себе собственные ПДД, в которых «помеха справа» дает им приоритет во всех возможных ситуациях – в том числе при перестроении в соседнюю полосу, в которой движется другой автомобиль, или при проезде неравнозначных либо регулируемых перекрестков. На деле же стоит дважды осмотреться, начиная и выполняя перестроение.

Во-первых, автомобиль, который движется в своей полосе без изменения движения, имеет приоритет и не обязан уступать дорогу при перестроении других машин. А во-вторых, даже если перестроение будет одновременным, однозначности при ДТП это может не добавить. Например, водитель, у которого была «помеха справа», может начать перестроение раньше и закончить его к моменту, когда второй водитель будет только въезжать на полосу.

Как в таком случае будет трактоваться вина в ДТП, будет решать инспектор, а доказать свою формальную невиновность получится только при наличии записей с видеорегистратора. И если заниматься этим не хочется, не нужно слепо полагаться на «помеху справа».

Перестроение влево при сужении дороги. Еще один вариант обманчивого перестроения – это перестроение влево, если дорога сужается с правой стороны. Многие в такой ситуации продолжают ехать вдоль отбойника или линии обочины, считая, что они не совершают маневра, а водители в левой полосе должны им уступить, потому что у них помеха справа. На самом же деле перестроение при сужении дороги – это такое же перестроение, как и любое другое, поэтому приоритет здесь у тех, кто движется по своей полосе без изменения направления движения. Уступать дорогу должны те, чья полоса сужается.

Само собой, в КоАП нет отдельной статьи за нарушение правила «помехи справа». Если не уступить дорогу, нарушение будет трактоваться в зависимости от конкретной ситуации.

Например, если не уступить дорогу автомобилю справа на равнозначном перекрёстке, можно получить штраф в размере 1000 рублей согласно пункту 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

Если не уступить дорогу машине с мигалкой и сиреной, то наказание будет по части 1 статьи 12.17 – штраф в размере 500 рублей.

Если же это будет не просто машина с мигалкой, а автомобиль экстренных служб, то это уже часть 2 статьи 12.17, и наказание по ней гораздо более суровое: штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.

Ну а остальные случаи несоблюдения правила «помехи справа» трактуются по части 3 статьи 12.14 КоАП. Она предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.