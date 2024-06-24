В Казахстане началось строительство большого автозавода Kia

В Казахстане возводят цеха нового автозавода Kia. В Костанайской области, где будет располагаться предприятие, сейчас ведётся заливка фундамента и монтаж металлоконструкций. Как сообщает акимат (правительство) региона, основная стройка должна завершиться до конца этого года. После этого начнётся монтаж необходимого для выпуска автомобилей оборудования. Запуск завода запланирован на 2025 год.

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Объём инвестиций составит 90 млрд тенге (17,2 млрд рублей) при производственной мощности 70 тысяч автомобилей ежегодно. Для стабильной работы конвейера планируется создать 1500 новых рабочих мест. Какие модели будет выпускать предприятие, пока не сообщается.

Кроме того, начато строительство отдельного завода по производству автокомпонентов для легковых автомобилей. Он, среди прочих, также будет обеспечивать деталями и конвейер Kia. В список выпускаемой продукции войдёт сиденья, глушители, пластиковые элементы и электрические жгуты.

Уточним, что Казахстан стал для марки Kia «страной 2023 года». При этом многие модели выпускаются на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром», принадлежащем группе Allur. Сейчас автомобили делают, по большей части, крупноузловым методом, а исключением является Kia Sportage.